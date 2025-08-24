Bigg Boss 19: आज से होगा ‘बिग बॉस 19’ का आगाज, जानें कितने बजे शुरू होगा सलमान खान का शो

Salman Khan's Bigg Boss 19: टीवी का मोस्ट अवेटेड रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ आज से शुरू होने जा रहा है। शो के कई सारे प्रोमो भी आउट हो गए हैं और कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी आ गई है।

इंतजार खत्म हो गया है! टीवी का सबसे पसंदीदा रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने 19वें सीजन के साथ वापस आ गया है। आज यानी 24 अगस्त के दिन शो का प्रीमियर होने वाला है। हमेशा की तरह इस बार भी शो के होस्ट और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूज करेंगे और दर्शकों को शो के बारे में बताएंगे।

कब और कहां देखें? ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड प्रीमियर आज रात 9 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम होगा। टीवी पर देखने वालों के लिए शो काे कलर्स चैनल पर थोड़ी देर से (रात 10:30 बजे) टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रीमियर एपिसोड में सलमान खान अपने खास अंदाज और डांस से लोगों का मनोरंजन करेंगे।

इस बार कौन-कौन आ सकता है नजर? मेकर्स ने शो शुरू होने से पहले कई प्रोमोज जारी किए हैं जिनमें नए कंटेस्टेंट्स के हिंट दिए गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि मशहूर कंटेंट क्रिएटर औऱ डांसर अवधेश (Awez Darbar), उनकी पार्टनर नगमा मिराजकर, एक्टर गौरव खन्ना, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, जीशान कादरी, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, डिनो जेम्स आदि शो का हिस्सा बन सकते हैं।