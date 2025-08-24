Bigg Boss 19: 'आप तो मुंह उठाकर...', घर के अंदर जाने से पहले ही सलमान के सामने भिड़े ये दावेदार
बिग बॉस 19 का प्रीमियर होने में कुछ घंटे बाकी हैं। शो में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नजर आनेवाले हैं इनको लेकर फैंस बहुत उत्साहित हैं। शो का एक प्रोमो में नजर आया है कि मृदुल तिवारी और शहबाज बादशाह सलमान के सामने ही एक दूसरे पर तंज कसने लगते हैं।
बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। अभी तक किसी भी चेहरे पर मोहर नहीं लगी है। फैंस कयास लगा रहे हैं कि कौन-कौन से चेहरे इस बार नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने कुछ दिनों पहले दो कंटेस्टेंट्स के बीच लाइव वोटिंग कराई थी। आज प्रीमियर में सलमान खान उस लाइव वोटिंग का भी रिजल्ट बताएंगे। ये लाइव वोटिंग यूट्यूबर और म्यूजिशियन मृदुल तिवारी और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह के बीच हुई थी।
सलमान सुनाएंगे जनता का फैसला
मेकर्स ने शो का एक नया प्रोमो लॉन्च किया है। इस प्रोमो में सलमान खान स्टेज पर मृदुल तिवारी और शहबाज को बुलाते हैं। प्रोमो में देखने को मिला कि शहबाज बादशाह और मृदुल तिवारी सलमान खान के सामने स्टेज पर ही एक दूसरे पर तंज कसने लगते हैं।
स्टेज पर भिड़े मृदुल और शहबाज
सलमान खान दोनों से पूछते हैं कि क्या जनता के फैसले को लेकर वो नर्वस हैं? इसपर मृदुल तिवारी कहते हैं कि वो नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वहीं, शहबाज कहते हैं कि वो बहुत नर्वस हैं। मृदुल इस बात पर कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब में शहबाज कहते हैं - क्योंकि मेरे को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, आप तो यूट्यूब पर हमेशा आ जाते हो ऐसे मुंह उठाकर।
बिग बॉस 19 की शुरुआत आज यानी 24 अगस्त को होगी। इस बार प्रीमियर की शुरुआत पहले जियो हॉटस्टार ऐप पर होगी। जियो हॉटस्टार पर शो का प्रीमियर 9 बजे होगा। वहीं, कलर्स टीवी पर शो का प्रीमियरल साढ़े 10 बजे होगा।