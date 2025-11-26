Bigg Boss 19: घर में छिड़ी नई जंग, फरहाना और तान्या का हुआ प्रणित से झगड़ा

संक्षेप: Bigg Boss 19 Upcoming Episode: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल की प्रणित मोरे से बहस होती नजर आ रही है। वीडियो में तान्या मित्तल प्रणित पर बुरी तरह भड़कती नजर आ रही हैं।

बिग बॉस 19 का गेम जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, घरवालों के बीच तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। आनेवाले एपिसोड में घरवालों के बीच टिकट टु फिनाले टास्क की रेस देखने को मिलेगी। इस दौरान तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच जबरदस्त बहस होती नजर आएगी। वहीं, शो का एक दूसरा प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो में तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट प्रणित मोरे से लड़ती नजर आ रही हैं। वहीं, प्रणित मोरे भी दोनों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं।

घर में हुआ नया हंगामा शो का जो नया प्रोमो आया है उसमें तान्या मित्तल और प्रणित मोरे के बीच बहस हो जाती है। इस बहस में फरहाना भट्ट भी कूद पड़ती हैं। इसके बाद प्रणित मोरे फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिलती है। जियो हॉटस्टार रियलिटी के पेज पर ये प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा है- बिग बॉस के घर में फिर हुआ हंगामा, जब शुरू हुआ तान्या और फरहाना के साथ प्रणित का झगड़ा।

प्रणित और तान्या की बहस में कूदीं फरहाना प्रोमो की शुरुआत तान्या मित्तल से होती है। तान्या प्रणित से कहती हैं कि तुझसे बात कर रही हूं, खुशकिस्मती समझ। इस बात पर प्रणित जवाब देते हैं- खुशकिस्मती है, मैं तो तेरे से बात करने ही आया था इधर। इसपर फरहाना भट्ट तान्या से पूछती हैं- तान्या हाथ उठता है तेरा?