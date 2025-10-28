Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना ‘बिग बॉस 19’ का नया कैप्टेन, मालती चहर के सपोर्ट से जीता टास्क
संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के मृदुल तिवारी की कैप्टेंसी का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। ऐसे में बिग बाॅस ने घरवालों को टास्क दिया और इस टास्क के जरिए घरवालों को नया कैप्टेन मिला है।
Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ घर में इस हफ्ते कैप्टेंसी के लिए ‘मिस्ट्री साइंटिस्ट लैब टास्क’ हुआ। लाइवफीड के मुताबिक, मेकर्स ने इस टास्क के लिए गार्डन एरिया को साइंस लैब में बदल दिया। वहीं बिग बॉस ने घरवालों को बताया कि हर राउंड में एक “साइंटिस्ट” घरवालों से खास सामान मांगेगा और जो जोड़ी सबसे ज्यादा मांग पूरी करेगी वो राउंड जीत जाएगी।
अभिषेक-अश्नूर को नहीं मिला कैप्टेन बनने का मौका
इसके बाद बिग बॉस ने कुनिका सदानंद-नीलम गिरी, तान्या मित्तल-मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे-शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना-मालती चहर, अमाल मलिक-फरहाना भट्ट की जोड़ी बनाई। बिग बॉस ने कहा कि अभिषेक और अश्नूर ने रूल ब्रेक किया था इसलिए वे इस टास्क का हिस्सा नहीं बनेंगे। अश्नूर सन्चालन का काम करेगी।
इन दो जोड़ियों के बीच हुआ टाई
सात राउंड के बाद टास्क प्रणित-शहबाज और गौरव-मालती के बीच टाई हो गया। ऐसे में बिग बॉस ने वोटिंग करवाई। तान्या, नीलम, कुनिका, अमाल व फरहाना ने शहबाज और प्रणित को कैप्टेन बनाने के लिए वोट दिया। जबकि मृदुल, अभिषेक, अश्नूर ने गौरव और मालती को चुना। ज्यादा वोट्स मिलने की वजह से प्रणित और शहबाज कैप्टेंसी के दावेदार बन गए।
ये बना घर का नया कैप्टेन
इसके बाद एक और टास्क हुआ। इस टास्क के तहत घरवालों को बॉल उठाकर अपने पसंदीदा दावेदार को देनी थी। गौरव, अश्नूर, अभिषेक और मालती के टीमवर्क और स्ट्रैटेजी की वजह से प्रणित के पास सबसे ज्यादा बॉल जमा हुईं और वो घर के कैप्टेन बन गए।