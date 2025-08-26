बिग बॉस 19: खाने पर रोईं नेहल, पूरा ड्रामा देख नतालिया बोलीं- इंडिया में आपका स्वागत है

Bigg Boss 19 Day 2: ‘बिग बॉस 19’ के दूसरे दिन नेहल ने सबके लिए चिकन बनाया। जब तक वह तैयार होकर वापस आईं तब तक चिकन खत्म हो गया था जिसकी वजह से वह भड़क गईं।

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में हर दिन नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस बार झगड़े की वजह बनी चिकन करी, जिसके खत्म होने के बाद नेहल चुडासमा भड़क गईं और रोते-रोते घरवालों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कीं। हालांकि, उनके मुद्दे से ज्यादा वायरल पोलिश कंटेस्टेंट नतालिया जानोसजेक का कमेंट हो रहा है।

नेहल बोलीं- अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी दरअसल, नेहल चुडासमा ने घर के सभी सदस्यों के लिए चिकन बनाया और उसके बाद तैयार होने चली गईं। जब वे नहाकर किचन पहुंचीं तो देखा कि चिकन खत्म हो चुका है। यह देखकर उन्होंने पहले गौरव खन्ना से बात की और फिर अभिषेक बजाज से सवाल किया। अभिषेक ने साफ कहा कि उन्होंने दो पीस लिए थे। यह सुनकर नेहल की आंखों से आंसू निकल पड़े।

रो पड़ीं नेहल नेहल ने भावुक होकर कहा, “मैं बेसिक खाना मांग रही हूं तुम लोगों से यार। मुझे खाना चाहिए। मैं इस परिवार के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ये लोग मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे खाना चाहिए।” उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो आगे से खाना नहीं बनाएंगी।

अभिषेक ने नेहल के लिए छोड़ा अपना हिस्सा नेहल को रोता देख अभिषेक बजाज तुरंत अपने हिस्से का चिकन और चिकन की भुर्जी लेकर उनके पास आ गए। बाकी घरवाले भी उन्हें शांत कराने में लग गए।