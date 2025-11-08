Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट के सिर पर सजा इस हफ्ते का 'बॉस मीटर' विनर, देखते रह गए मास्टरमाइंड

Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट के सिर पर सजा इस हफ्ते का 'बॉस मीटर' विनर, देखते रह गए मास्टरमाइंड

Sat, 8 Nov 2025 01:05 PMPriti Kushwaha
Bigg Boss 19 Boss Meter: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' का हर एपिसोड इन दिनों खबरों में छाया हुआ है। शो को लेकर हर पल नई अपडेट सामने आ रही है। बिग बॉस का घर एक तरफ जहां युद्ध का मैदान बना हुआ है। वहीं, दूसरी तरह अब घर में बने फेक रिश्तों पर से पर्दे उठ रहे हैं। इस वीक शो का वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार होने वाला है। सलमान खान फरहाना भट्ट, नीलम गिरी और तान्या मित्तल को जमकर लताड़ लगाते नजर आएंगे। वीकेंड के वार से पहले ही बॉस मीटर विनर का नाम सामने आ गया है। आइए जानते हैं किसके सिर सजा ये ताज?

'बॉस मीटर' का खिताब ले उड़ा ये खिलाड़ी

'बिग बॉस 19' के हफ्ते के 'बॉस मीटर' का रिजल्ट सामने आ चुका है। 'बॉस मीटर' का ताज इस हफ्ते किसी और के सिर पर नहीं बल्कि मृदुल तिवारी के सिर पर सजा है। मृदुल ने घर के कई धुरंधरों को पीछे कर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें बिग बॉस के घर में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है।

ये दो कंटेस्टेंट हुए बाहर

'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट नॉमिनेट हुए हैं। ऐसे में अब वीकेंड के वार से पहले नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से दो पर गाज गिरी है। शो से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं। अभिषेक शुक्रवार के अंतिम वोटिंग ट्रेंड्स में दूसरे नंबर पर चल रहे थे। ऐसे में उनका शो से बाहर होना फैंस के लिए तगड़ा झटका है। हालांकि, नीलम को सबसे कम वोट मिले थे।

