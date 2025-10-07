bigg boss 19 malti chahar pushed tanya mittal in the pool for nomination task watch Bigg Boss 19: मालती ने आते ही फिर किया तान्या मित्तल पर वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़bigg boss 19 malti chahar pushed tanya mittal in the pool for nomination task watch

Bigg Boss 19: मालती ने आते ही फिर किया तान्या मित्तल पर वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

बिग बॉस 19 में वाइल्ड वार्ड एंट्री करने वाली मालती चाहर ने आते ही फिर तान्या मित्तल पर जबरदस्त वार किया है। मालती ने साफ कर दिया कि वो चालाकी से गेम खेल रही हैं। गौरव के ग्रुप पर तंज कसा।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:46 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: मालती ने आते ही फिर किया तान्या मित्तल पर वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली मालती चाहर ने आते ही अपना गेम शुरू कर दिया है। पिछले एपिसोड में मालती ने तान्या को उनका असली चेहरा दिखाया था और अब नॉमिनेशन टास्क में उन पर वार किया है। मालती ने आते ही दोनों ग्रुप का गेम बदल दिया है। जीशान कादरी और उनकी गैंग के साथ उनकी बातचीत है लेकिन गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज के साथ भी उन्होंने दोस्ती बनाई हुई है। नए प्रोमो को देखकर समझना आसान होगा कि शो में आगे चल रहे कंटेस्टेंट पर मालती भारी पड़ने वाली है।

मालती का तान्या पर वार

बिग बॉस के आज रात के एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क में मालती तान्या को स्विमिंग पुल में धक्का देकर टास्क पूरा कर रही होती हैं। लेकिन ये धक्का इतना जोर का होता है कि घरवाले भी हैरान हो जाते हैं। तान्या रोते हुए पुल से बाहर आती हैं और शाहबाज़ उन्हें संभालता है।

तान्या का ड्रामा

आगे मालती तान्या से पूछती हैं कि वो क्यों रो रही हैं? इस पर तान्या फिर रोकर जवाब देती हैं। लेकिन मालती, तान्या के दिखावी रोने में न कर उन्हें तगड़ा जवाब देती हैं। मालती कहती हैं अगली बार फिर धक्का दूंगी।

गौरव पर तंज

इसी प्रोमो में आगे मालती कहती हैं कि तान्या आमतौर पर साड़ी के अलावा भी कपड़े पहनती है। लेकिन टास्क में जानबूझकर साड़ी में खेलती हैं ताकी जैसा वो दिखाना चाहती है खुद वो वैसी ही दिखे। मालती गौरव और ग्रुप पर तंज भी कसती है कि वो सिर्फ फालतू की बातों में लगे रहते हैं, तान्या की हरकतों पर ध्यान नहीं देते।

tanya mittal Bigg Boss 19
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।