Bigg Boss 19: आप चुप रहिए गौरव…मालती ने आते ही लिया पंगा, अमाल ने बताया मजबूत खिलाड़ी
bigg boss 19 malti chahar asked gaurav khanna to keep quite in her matter watch promo

Bigg Boss 19: आप चुप रहिए गौरव…मालती ने आते ही लिया पंगा, अमाल ने बताया मजबूत खिलाड़ी

बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली मालती चाहर ने अब गौरव खन्ना से पंगा लिया है। उन्होंने गौरव को अपने मुद्दों में नहीं बोलने की सलाह दी है। इसके अलावा घर की ड्यूटी के नियम भी बदल रही हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:41 PM
Bigg Boss 19: आप चुप रहिए गौरव…मालती ने आते ही लिया पंगा, अमाल ने बताया मजबूत खिलाड़ी

बिग बॉस 19 में मालती चाहर की एंट्री के बाद घरवालों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ा है। मालती ने आते ही घर में अपनी अलग पहचान बना ली है। दोनों ग्रुप में मालती के हाजिर जवाबी के चर्चे हैं। अमाल के मुताबिक तो बिग बॉस ने अच्छा खिलाड़ी भेजा है। अब बिग बॉस के नए प्रोमो में मालती को किचन में रोटियां बनाते देखा जा सकता है। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि मालती गौरव खन्ना को चुप रहने और अपने मुद्दे में नहीं बोलने की सलाह देती है।

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो

नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि नेहल, मालती से पूछती हैं कि क्या उन्होंने कभी रोटियां बनाई है, इसके जवाब में वो कहती हैं की सालों पहले। नेहल कहती हैं कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए अगर नहीं होगा तो वो बना देंगी। यहां मालती कहती हैं कि उन्हें रोटियां सेंकने में मदद चाहिए। लेकिन नेहल कहती हैं अभी तक खुद से ही बनाते आए हैं। तभी कुनिका कहती हैं कि रोटी छोटी नहीं बड़ी बनानी है और गौरव तभी बीच में कहते हैं कि एकाध बना कर दिखा दें। लेकिन यहां मालती गौरव से कहती हैं कि वो उनके मुद्दों में चुप रहे।

नीलम की चुगली

इसके बाद नीलम अपने ग्रुप के सदस्य जीशान और अमाल को किचन में हुई बहस के बारे में बताती है। अमाल कहते हैं कि बिग बॉस ने अच्छा खिलाड़ी भेजा है। मालती के आने से घरवालों की गेम पूरी तरह से बदल गई है।

तान्या को किया था एक्सपोज्ड

हाल में एपिसोड में दिखाया गया था कि मालती ने तान्या मित्तल को एक्सपोज्ड करते हुए बाहर उनके बारे में हो रहे चर्चे और मीम्स के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्हें नॉमिनेशन टास्क में स्विमिंग पुल में धक्का दिया। तान्या और मालती के बीच की बहस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

