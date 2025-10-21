Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: घरवालों के खिलाफ हुए गौरव खन्ना को देख खुश हुए यूजर्स, बोले- GK अकेला सब पर भारी पड़ेगा

Bigg Boss 19: घरवालों के खिलाफ हुए गौरव खन्ना को देख खुश हुए यूजर्स, बोले- GK अकेला सब पर भारी पड़ेगा

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना ने हाल में सभी घरवालों के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है नए प्रोमो में गौरव का ये रूप देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं।

Tue, 21 Oct 2025 09:34 AM
बिग बॉस 19 के अब तक के 8 हफ्तों के सफर में गौरव खन्ना शांति से अपना गेम खेल रहे थे। उन्हें लगभग हर वीकेंड के वार पर गेम खेलने और अपना पक्ष रखने का सुझाव दिया गया है। कई बार खुद होस्ट सलमान खान ने गौरव को फटकार लगाई। अब लगता है गौरव पर सलमान की फटकार का जबरदस्त असर हुआ है। एक्टर ने घरवालों के खिलाफ जाकर अब अपने लिए स्टैंड लिया है। शो के नए प्रोमो में गौरव अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं।

गौरव खन्ना ने लिया अपने लिए स्टैंड

दरअसल, गौरव खन्ना को बर्तन ड्यूटी मिली हुई है और पिछले कुछ एपिसोड में उन्होंने कई बार ये साफ किया है कि वो किसी की इस्तेमाल की हुई चम्मचों को नहीं धोएंगे। खाने की प्लेट और चम्मच धोना सदस्यों का ही काम है। लेकिन गौरव की कई बार दी गई चेतावनियों के बाद भी कंटेस्टेंट अपनी इस्तेमाल की हुई चम्मच नहीं धो रहे हैं। ऐसे में गौरव ने अपने लिए स्टैंड लेते हुए इस बार बर्तन धोने के बाद एक भी चम्मच नहीं साफ की। अब घरवाले गौरव को उनकी ड्यूटी याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें चम्मच भी धोनी पड़ेंगी।

प्रोमो में गौरव छाए

नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि कुनिका, नेहल और अमाल मलिक गौरव से चम्मच भी साफ करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन एक्टर ने साफ कर दिया कि उन्हें किसी के कहने या सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव के इस बदले हुए अवतार को ऑडियंस पसंद कर रही है।

यूजर्स रिएक्शन

गौरव के इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, आखिरकार गौरव अब फॉर्म में आ गए हैं, अन्य यूजर ने लिखा, गौरव ने बिना साबुन के सभी को धो दिया, एक और यूजर लिखते हैं, गौरव सब पर भारी पड़ेंगे। गौरव का ये अवतार आगे भी देखने में मजा आने वाला है।

