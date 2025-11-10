Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज के एविक्शन के बाद गौरव खन्ना ने अशनूर कौर से कहा, उसका ऐसे जाना…

Hindustan Hindi News
‘बिग बॉस 19’ से अभिषेक बजाज का एविक्शन हो गया। अभिषेक के जाने के बाद गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अशनूर कौर टूट गए। गौरव खुदके इमोशंस पर काबू रखने की कोशिश करने लगे और प्रणित व अशनूर को संभालने लगे। गौरव ने उस सबको जवाब दिया जो प्रणित से सवाल कर रहे थे कि उसने अभिषेक की बजाए अशनूर को क्यों बाहर नहीं निकाला।

गौरव ने कहा, ‘उसके लिए भी मुश्किल था। उसके पास पावर आई। उसने फैसला लिया और अपनी समझ के हिसाब से लिया। बस। उसकी पावर उसका फैसला।’ इसके बाद गौरव, अशनूर के पास गए।

गौरव खन्ना ने अशनूर से कहा, ‘मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बजाज का ऐसे जाना तुम्हारे लिए जरूरी था या तुम्हारा जाना उसके लिए जरूरी था। मुझे माफ कर देना। तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन तीन हफ्ते रह गए हैं। मैं सच ही बोल रहा हूं। ये बात मैं पांच हफ्ते से बोल रहा था तुम लोगों को। नहीं सुना तुम लोगों ने मेरा। अगर बजाज यहां होता तो वो भी यहीं बैठा होता तेरे लिए और मैं उसको भी यही बात बोल रहा होता क्योंकि हमारी लिए तुम दोनों सेम हो। मुझे लगता है कि अब शुरू हो जाओ। तुम गेम में अकेली आई थी और बजाज भी। कुछ नहीं सही तो प्रणित मोरे के निर्णय का रिस्पेक्ट रखो। उसके लिए कितना मुश्किल था। वो आंखे नहीं मिला पा रहा है हमसे।’

