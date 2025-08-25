Bigg Boss 19 First Episode Social Media Reaction people did not liked the list of contestants Bigg Boss 19 Review: छाए बिग बॉस 19 के ये 4 कंटेस्टेंट्स, लोग बोले- बाकी तो बैकग्राउंड डांसर लगे!, Entertainment Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 First Episode Social Media Reaction: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ शुरू हो गया है। इस बार सलमान खान के शो में 16 सेलेब्स अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने पहुंचे हैं। 

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 05:12 PM
‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस और व्यूअर्स अपनी पसंदीदा शख्सियतों को लेकर एक्साइटेमेंट और शो के पहले एपिसोड के बारे में अपनी राय शेयर कर रहे हैं। आइए बताते हैं कि लोगों को सलमान खान के रिएलिटी शो का पहला एपिसोड कैसा लगा।

लोगों का रिएक्शन

‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज द खबरी ने लोगों से पहले एपिसोड को रेट करने को कहा। ज्यादातर लोगों ने पहले एपिसोड को बोरिंग बताया। उनका कहना है कि चार कंटेस्टेंट्स को छोड़कर उन्हें कोई भी कंटेस्टेंट पसंद नहीं आया। वे कह रहे हैं कि इस बार मेकर्स ने बहुत कमजोर कंटेस्टेंट्स को चुना है।

लोगों ने इन्हें बताया टॉप 4

लोगों का कहना है कि अश्नूर कौर, गौरव खन्ना, बसीर अली और अमाल मलिक के अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स बैकग्राउंड ड्रांसर की तरह लग रहे हैं। हालांकि अभी तो शो शुरू हुआ है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि फैंस को जिन चार कंटेस्टेंट्स से उम्मीद है उनके अलावा अन्य कंटेस्टेंट्स भी लोगों का दिल जीत लें।

शो की नई थीम और ट्विस्ट

इस बार ‘घरवालों की सरकार’ थीम के तहत कंटेस्टेंट्स को ज्यादा पावर मिली है। शो में 16 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 15 बेड, जिससे पहले दिन से ही इविक्शन का टेंशन शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि उन्हें मृदुल घर में रहने लायक नहीं लगता है। ऐसे में उसे बाहर सोने की सजा दी गई है।

कहां और कब देखें?

‘बिग बॉस 19’ रोजाना रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर और 10:30 बजे कलर्स पर एयर होता है। 24x7 लाइव फीड भी उपलब्ध है।

