Bigg Boss 19 : क्या फरहाना ने पहले कर दी थी मृदुल तिवारी के बाहर होने की भविष्यवाणी? वीडियो वायरल

संक्षेप: बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अब खबर आ रही है कि मृदुल तिवारी को मिड वीक एविक्शन में बाहर कर दिया है। इसके बाद ही फरहाना भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

बिग बॉस 19 में पिछले कुछ समय से कई ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। पिछले वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज के एविक्शन से फैंस को बड़ा झटका लगा था कि अब कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मृदुल तिवारी भी मिड वीक एविक्शन में बाहर हो गए हैं।

बिग बॉस तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मृदुल शो से बाहर हो गए हैं लाइव ऑडियंस वोटिंग के जरिए। इस खबर को सुनकर सब हैरान हैं।

क्या बोली थीं फरहाना वहीं इस एविक्शन की खबर के बीच फरहाना भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फरहाना, अमाल से बात करते हुए कहती हैं कि याद रखना मेरी बात अमाल, इस बार मृदुल गिरा ना नॉमिनेशन में तो नहीं आएगा वापस।

लोगों के रिएक्शन इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि फरहाना ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। वहीं मृदुल के फैंस बोल रहे हैं कि नो मृदुल...नो बिग बॉस।

आगे होंगे बड़े हंगामे वहीं आने वाले एपिसोड में फैंस को तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। वीडियो में दिख रहा है कि अमाल बोलते हैं कि मालती जी आप एजेंडा लेकर आए थे, तान्या को अनमास्क करा। इस पर मालती बोलती हैं कि वह तान्या के असली नेचर से वाकिफ नहीं हैं।