बिग बॉस घरवालों को देंगे सरप्राइज, अमाल के भाई खास माहौल में करेंगे लाइव सिंगिंग

संक्षेप: Bigg Boss 19 Family Week: बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक घर के अंदर आएंगे। अरमान मलिक घर के अंदर रुकेंगे तो नहीं, लेकिन वो गाने गाकर घरवालों का मनोरंजन जरूर करेंगे।

बिग बॉस 19 में अब फैमिली वीक में अमाल मलिक से मिलने उनके भाई अरमान मलिक आएंगे। अरमान मलिक कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें बिग बॉस देखना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। अमाल मलिक के भाई की एंट्री प्रणित मोरे के भाई के संग हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो अमाल मलिक के भाई अरमान घर में रुकेंगे नहीं। अरमान के आने पर बिग बॉस घरवालों को एक खास सरप्राइज भी देंगे।

घर में लाइव सिंगिग करेंगे अरमान मलिक बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाला पेज bigboss__khabriii की मानें तो घर में अरमान मलिक के आने पर घर का माहौल म्यूजिकल होगा। बिग बॉस घरवालों के लिए बॉन फायर का इंतजाम करेंगे। बिग बॉस कहेंगे कि मैंने माहौल बना दिया है, बाकी आप लोग देख लो। अरमान मलिक घरवालों के लिए लाइव सिंगिंग करेंगे। वहीं, प्रणित मोरे घरवालों के लिए स्टैंडअप करेंगे।

अरमान को देख इमोशनल होंगे अमाल मलिक रिपोर्ट्स की मानें तो अरमान मलिक बस कुछ देर के लिए ही घर में आएंगे। वो घर में नाइट स्टे नहीं करेंगे। अमाल मलिक अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। अमाल मलिक कई बार घर में अपने भाई संग अपने रिश्तों पर बात कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अरमान मलिक घर में आकर तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद और शहबाज बदेशा को उनके भाई का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करेंगे।