Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़bigg boss 19 amaal malik father daboo says people raised voice against my upbringing
अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक बोले- मुझे जिंदगी में कभी ऐसी भाषा नहीं सुननी, परवरिश पर उठ रहे हैं सवाल

अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक बोले- मुझे जिंदगी में कभी ऐसी भाषा नहीं सुननी, परवरिश पर उठ रहे हैं सवाल

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने एक बार फिर अपने बेटे का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि शो का माहौल मानसिक दबाव बनता है जिससे कंटेस्टेंट कंट्रोल खो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं।

Tue, 4 Nov 2025 07:51 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे म्यूज़िशियन अमाल मलिक अपने गुस्से और कंटेस्टेंट्स को गाली देने जैसे रवैए को लेकर सुर्खियों बने रहते हैं। उनके पिता सिंगर डब्बू मलिक कई बार बेटे के समर्थन में सामने आए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अमाल के व्यवहार का बचाव किया है। डब्बू का कहना है कि शो के चलते जिस तरह की नेगेटिविटी और अभद्र भाषा उनके परिवार के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो उन्हें अंदर से तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि लोग अब उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निगेटिव माहौल से दिक्कत

डब्बू मलिक ने स्क्रीन से बातचीत में कहा, “सबसे ज्यादा तकलीफ इस निगेटिव माहौल से हो रही है। हमने कभी खुद को स्टार नहीं समझा, हम तो सामान्य म्यूज़िशियन हैं। लेकिन बिग बॉस की पावर इतनी बड़ी है कि अचानक बहुत कुछ बदल गया। मुझे जिंदगी में कभी ऐसी भाषा नहीं सुननी पड़ी। इस उम्र में मैं ऐसे अपशब्द नहीं झेल सकता।”

शो का माहौल बनाता है दबाव

उन्होंने आगे कहा कि उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। डब्बू बोले, “मुझे बतौर पिता टारगेट किया जा रहा है। गलत बातें कही जा रही हैं और मैं सब सुन रहा हूं। शुरुआत में मैं खुश था कि अमाल को और पॉपुलैरिटी मिलेगी, वो गाने गाएगा। लेकिन घर के अंदर एक मानसिक दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से हर कोई अलग व्यवहार करने लगता है और शायद उस पर कंट्रोल नहीं रहता।”

फरहाना भट्ट को दी थी गालियां

अमाल मलिक इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक बने हुए हैं। हाल में फरहाना भट्ट के साथ हुई लड़ाई में अमाल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में होस्ट सलमान खान पर भी बायस्ड होने के आरोप लगे। इससे पहले अमाल के भाई अरमान मलिक ने भी एक्स पर शो की टीम पर निशाना साधा था कि प्रोमो में अमाल को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया। अब उम्मीद है कि अमाल अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए सही गेम खेलते दिखेंगे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Amaal Mallik Bigg Boss 19 tanya mittal
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।