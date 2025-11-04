अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक बोले- मुझे जिंदगी में कभी ऐसी भाषा नहीं सुननी, परवरिश पर उठ रहे हैं सवाल

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने एक बार फिर अपने बेटे का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि शो का माहौल मानसिक दबाव बनता है जिससे कंटेस्टेंट कंट्रोल खो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे म्यूज़िशियन अमाल मलिक अपने गुस्से और कंटेस्टेंट्स को गाली देने जैसे रवैए को लेकर सुर्खियों बने रहते हैं। उनके पिता सिंगर डब्बू मलिक कई बार बेटे के समर्थन में सामने आए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अमाल के व्यवहार का बचाव किया है। डब्बू का कहना है कि शो के चलते जिस तरह की नेगेटिविटी और अभद्र भाषा उनके परिवार के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो उन्हें अंदर से तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि लोग अब उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निगेटिव माहौल से दिक्कत डब्बू मलिक ने स्क्रीन से बातचीत में कहा, “सबसे ज्यादा तकलीफ इस निगेटिव माहौल से हो रही है। हमने कभी खुद को स्टार नहीं समझा, हम तो सामान्य म्यूज़िशियन हैं। लेकिन बिग बॉस की पावर इतनी बड़ी है कि अचानक बहुत कुछ बदल गया। मुझे जिंदगी में कभी ऐसी भाषा नहीं सुननी पड़ी। इस उम्र में मैं ऐसे अपशब्द नहीं झेल सकता।”

शो का माहौल बनाता है दबाव उन्होंने आगे कहा कि उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। डब्बू बोले, “मुझे बतौर पिता टारगेट किया जा रहा है। गलत बातें कही जा रही हैं और मैं सब सुन रहा हूं। शुरुआत में मैं खुश था कि अमाल को और पॉपुलैरिटी मिलेगी, वो गाने गाएगा। लेकिन घर के अंदर एक मानसिक दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से हर कोई अलग व्यवहार करने लगता है और शायद उस पर कंट्रोल नहीं रहता।”