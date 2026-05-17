यूट्यूब पर खेसारी लाल ने उड़ाया गर्दा; वीकली टॉप 7 में पवन सिंह को पीछे कर ये सिंगर आगे, देखें कितने व्यूज
यूट्यूब पर इस हफ्ते के मोस्ट पॉप्युलर गानों की लिस्ट आ चुकी है। इसमें बीते हफ्ते भोजपुरी भाषा में जो गाने सबसे ज्यादा उनकी रैंकिंग है। पवन सिंह इस बार प्रमोद प्रेमी के आगे फीके पढ़ गए, खेसारी लाल ने कमाल किया है।
यूट्यूब पर भोजपुरी वीडियोज के मामले में खेसारी लाल यादव का जलवा रहता है। इस बार प्रमोद प्रेमी उनको टक्कर दे रहे हैं। कुछ समय से पवन सिंह कोई नया गाना चार्ट में नहीं है। 8 मई से 14 मई 2026 तक कौन सा भोजपुरी गाना यूट्यूब पर कितनी बार देखा गया इसकी वीकली लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में टॉप 7 गानों में आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, चेक कर लें।
कमर में दागी
खेसारी लाल का गाना कमर में दागी लोगों को पसंद आ गया है। लंबे समय से यह नंबर 1 पर कब्जा जमाए हुए है। चार्ट में यह 7 हफ्तों से है। गाने को खेसारी लाल के साथ शिल्पी राज ने गाया है। यह गाना टॉप म्यूजिक वीडियोज में 15 नंबर पर है और भोजपुरी लैंग्वेज का टॉपर है। गाने को एक महीने में 45 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसमें वीकली व्यूज 5,595,597 हैं।
पगले बना देलू
भोजपुरी का जलवा बिखरने वालों में प्रमोद प्रेमी दूसरे नंबर पर हैं। उनका गाना पगले बना देलू 2 नंबर पर है। गाना 30 मार्च को आया था और इसे अब तक 14 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने के वीकली व्यूज 4,282,539 हैं।
राजाजी के दिलवा
पवन सिंह तीसरे नंबर पर हैं। उनका गाना राजाजी के दिलवा बीते हफ्ते दो नंबर पर था। गाना 32 हफ्ते से चार्ट पर है। गाने के वीकली व्यूज 3,258,943 हैं।
सड़िया सरकवा राजाजी
नीलकमल सिंह के गाने सड़िया सरकवा राजाजी यूट्यूब के मोस्ट पॉप्युलर गानों की लिस्ट में 4 नंबर पर है। बीते हफ्ते ये 5 पर था। गाने को एक हफ्ते में 3,244,936 मिले हैं।
घुटूर घुटूर
खेसारी लाल यादव का गाना घुटूर-घूटूर बीते हफ्तों के मुकाबली इस वीक में 7 पायदान चढ़ गया है। यह 12 से पांच पर आया है। खेसारी लाल के साथ ये गाना खुशी कक्कड़ ने गाया है। इसके वीकली व्यूज 2,602,446 हैं।
रायफलवा लेबउ दहेज में
अमित आशिक और सृष्टि भारती का गाया ये गाना छठे नंबर पर है। गाना बीते हफ्ते 10 नंबर पर था। गाने के वीकली व्यूज 2,376,693 हैं। यह गाना साल 2025 में यूट्यूब पर अपलोड है। व्यूज 16.58 मिलियन है और अचानक से फिर चर्चा में आ गया है।
लइका किसान के
प्रमोद प्रेमी का एक और गाना लिस्ट में है। बीते हफ्ते 8 से 7 नंबर पर आया है। इस गाने के वीकली व्यूज 2,318,360 हैं। एक महीने में इस गाने को टोटल व्यूज 12.79 मिलियन हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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