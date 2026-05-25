कौन हैं कचौड़ी गली गाने वाले उत्पल उदित? बदलना चाहते हैं भोजपुरी गानों को लेकर लोगों की सोच

कोक स्टूडियो भारत ने एक ऐसा भोजपुरी गाना रिलीज कर दिया है जो हर किसी के जहन में बस गया है। इसी गाने के साथ एक नया टैलेंट भी लोगों के सामने आया है। आइए जानते हैं कचौड़ी गली गाने वाले उत्पल उदित के बारे में।

'कचौड़ी गली' गाना अबतक आपकी इंस्टा फीड तक भी पहुंच गया होगा। इस एक गाने ने ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। लोग गाने पर रील बना रहे हैं, अपनी स्टोरी पर शेयर कर रहे हैं। अबतक जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को भद्दे गानों से जोड़कर देखा जाता था, इस गाने ने पूरा सीन पलट दिया है। कचौड़ी गली करीब 200 साल पुराना एक लोकगीत है। आज हम आपको इस गाने को गाने वाले सिंगर उत्पल उदित के बारे में बता रहे हैं। आखिर कौन हैं उत्पल उदित?

कौन हैं उत्पल उदित? कोक स्टूडियो भारत ने कचौड़ी गली रिलीज किया है। इस गाने में फीमेल आवाज को मशहूर सिंगर रेखा भारद्वाज की है। पर क्या आप मेल सिंगर के बारे में जानते हैं? कचौड़ी गली में मेल आवाज सिंगर उत्पल उदित की है। उत्पल उदित एक लोकगीत गायक हैं, जो अपने संगीत के ज्ञान से बिहारी म्यूजिक को देश में ही नहीं दुनियाभर में पहुंचाना चाहते हैं।

उत्पल उदित के यूट्यूब चैनल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्पल एक इंडी-फोल्क गायक और गीतकार हैं। उत्पल बिहार से ही आते हैं। उत्पल एक मिशन पर हैं, वो मिशन है बिहारी लोकगीतों को दुनियाभर की ऑडियंस तक पहुंचाना। उत्पल ने हिंदुस्तानी क्लासिक्ल म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की हुई है।

2025 में ही बनाया है इंस्टाग्राम अकाउंट उत्पल के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 20 वीडियोज हैं। इन वीडियोज में उत्पल अलग-अलग भोजपुरी लोकगीतों को गाते नजर आ रहे हैं। सिंगर के इंस्टाग्राम की बात करें तो उन्होंने अबतक केवल 34 पोस्ट किए हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में ही इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बनाई है। उत्पल के इंस्टाग्राम पर 11.7 के फॉलोअर्स हैं। वहीं, उत्पल अभी खुद किसी को फॉलो नहीं करते हैं।

किस चीज का सपना देखते हैं उत्पल? उत्पल के कई इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलता है कि वो लोगों की इस मानसिकता को बदलना चाहते हैं कि भोजपुरी में केवल अश्लील गाने ही बनते हैं। उन्होंने 10 हफ्ते पहले, 9 मार्च को एक पोस्ट शेयर किया था। उनका ये पोस्ट महिला दिवस के दिन का है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है- महिला दिवस खत्म हो चुका है, मैं फिर भी उस दिन का सपना देख रहा हूं जब महिलाओं को गानों में और रोजाना जिंदगी में ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पोस्ट की अगली स्लाइड में ये भी लिखा कि वो अपने पूरे जीवन में बिहारी म्यूजिक सीन में अश्लीलता को लेकर शिकायत करते रहे, लेकिन करीब एक दशक पहले उन्होंने अचानक तय किया कि वो इस चीज में बदलाव लाएंगे और अच्छे बिहारी संगीत के लिए जगह बनाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर मैं इस जीवन में चीजें नहीं बदल पाया, तब भी मुझे अपने आप पर गर्व होगा कि मैं जो सही था उसके लिए खड़ा हुआ।

उनके इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें वो बिहार की बड़ी समस्याओं में से एक पलायन पर गीत गाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर उत्पल ने कैप्शन लिखा - ये वो म्यूजिक है जो मैं उन लोगों को सुनाता हूं जो कहते हैं कि भोजपुरी गाने अश्लील होते हैं।

उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक लोकगीत गा रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा- अगर आप सोचते हैं कि भोजपुरी गाने अश्लील होते हैं, तो आपने अभी असली गाने सुने ही नहीं हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उत्पल ने लिखा है- "बदलाव एक दिन में नहीं आता मगर। एक दिन से शुरू हो सकती है क्रांति। क्रांति भी एक दिन में कहां आती है। बीत जाते हैं महीने क्रांति लाने में।"