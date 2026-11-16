बॉलीवुड में भी चमके भोजपुरी सिनेमा के ये सुपरस्टार्स, एक ने सलमान खान के साथ दी है सुपरहिट फिल्म
आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा के उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्में न सिर्फ काम किया, बल्कि अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।
भोजपुरी सिनेमा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पिछले कुछ सालों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री (Bhojpuri cinema) ने भी काफी तरक्की की है। आज भोजपुरी फिल्मों का बजट भी काफी हाई होता है। यही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा के उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्में न सिर्फ काम किया, बल्कि अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो चलिए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में...
रवि किशन
सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में दी हैं। इसके अलावा वो 'तेरे नाम', 'फिर हेरा फेरी', 'लक', 'बुलेट राजा', 'गब्बर इज़ बैक' और 'उड़ता पंजाब' जैसी कई चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वहीं, अब रवि जल्द ही 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' में सनी देओल के साथ नजर आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया है। इस लिस्ट में मामला लीगल है, साइको सैयां, कंट्री माफिया, मत्स्य कांड जैसी सीरीज शामिल हैं।
मनोज तिवारी
एक्टिंग से लेकर राजनीति तक अपनी खास पहचान बनाने वाले भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी ने बॉलीवुड फिल्म '23 मार्च 1931: शहीद' में काम किया है। इसके अलावा मनोज ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में "जिया हो बिहार के लाला" गाना भी गाया है।
मोनालिसा (अंतरा बिस्वास)
भोजपुरी सिनेमा की हॉट एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली मोनालिसा ने 'ब्लैकमेल' (2005), 'काफिला' (2007) और 'मनी है तो हनी है' (2008) जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है।
विनय आनंद
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के भांजे विनय आनंद भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने भोजपुरी के साथ-साथ 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' और 'दिल ने फिर याद किया' जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है।
संजय पांडे
भोजपुरी सिनेमा के फेमस खलनायक संजय पांडे ने हिंदी वेब सीरीज 'खाकी: द बिहार चैप्टर' और फिल्म 'दसवीं' (10th) में भी काम किया है।
शुभी शर्मा
भोजपुरी एक्ट्रेस शुभी शर्मा बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के साथ एक आइटम नंबर कर चुकी हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्म 'वेलकम बैक' के '20 -20 ' आइटम सॉन्ग में नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री