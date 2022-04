भोजपुरी एक्ट्रेस Rani Chatterjee अपनी उम्र को लेकर गूगल पर भड़कीं, बोलीं- मैं अपनी मां से भी बड़ी हूं...

रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी उम्र को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने गूगल पर गलत उम्र बताने का गुस्सा जाहिर किया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Wed, 06 Apr 2022 12:52 PM

