भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला की बोल्डनेस ने गर्मी में बढ़ाया पारा, वीडियो देख छूटे फैन्स के पसीने

भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला (Namrata Malla Video) इस समय दुबई में हैं। यहीं से उन्होंने एक बोल्ड वीडियो शेयर किया है जिसमें वह चिलचिलाती धूप में शॉवर का मजा ले रही हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 01:55 PM

