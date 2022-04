Aamrapali Dubey And Khesari Lal Yadav Song: खेसारी लाल यादव संग आम्रपाली दुबे हुईं रोमांटिक, 'साड़ी के पलेट' में दिखी हॉट केमेस्ट्री

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) का रोमांटिक सॉन्ग 'साड़ी के पलेट' (Saree Ke Palet) रिलीज हुआ है। इस गाने में दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिल रही है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 12 Apr 2022 02:44 PM

