शाहरुख खान हुए रजत कमल और सर्टिफिकेट से सम्मानित, मिली इतनी नकद राशि
शाहरुख खान को फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यूं विजेता को रजत कमल और सर्टिफिकेट के साथ 2 लाख रुपये की नकद राशि मिलती है, लेकिन शाहरुख को 1 लाख ही मिलेंगे।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका इंतजार उनके चाहने वाले पिछले कई दशकों से कर रहे थे। हिंदी सिनेमा के बादशाह को फिल्म ‘जवान’ के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है। यह शाहरुख खान के 33 साल लंबे करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड है, जो उनके सफर में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ है।
रजत कमल के साथ मिली इतनी नकद राशि
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार प्रदान किया। दोनों कलाकारों को रजत कमल, सर्टिफिकेट के साथ 1-1 लाख रुपये की नकद राशि भी दी गई।
गोल्डन माइलस्टोन
शाहरुख खान के लिए ये अवॉर्ड सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि उनके करियर का गोल्डन माइलस्टोन है। तीन दशक से ज्यादा वक्त तक पर्दे पर राज करने के बाद, अब उन्हें देश का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान मिला है। शाहरुख खान के साथ-साथ रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को भी रजत कमल से सम्मानित किया गया है।
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख खान फिलहाल अपनी अगली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर खुद अपना बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित अवॉर्ड लेने आए और अवॉर्ड लेने के तुरंत बाद शूटिंग पर लौट गए। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।
