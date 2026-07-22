बाबुल जो तुमने सिखाया…सलमान की फिल्म के लिए इस भोजपुरी क्वीन ने गाया था गाना, गीतकार को नहीं जानते लोग
सलमान खान की फिल्मों में गाना गाने वाली बिहार की लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में ये खूबसूरत गाने गाए थे। ये गाने आज भी आपके लिए खास हैं। भोजपुरी और मैथली में गाए गानों से ऑडियंस को खूब रुलाया।
हिंदी फिल्मों में कई अलग भाषाओं के सिंगर्स ने अभी अपनी आवाज दी है। ऐसी ही एक सिंगर थीं शारदा सिन्हा। बिहार की रहने वाली इस सिंगर ने भोजपुरी और मैथली मेंगाने गाए। इनकी आवाज में छठ के गीत सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज की खनक हिंदी फिल्मों में सुनाई तो वो गाने हमेशा के लिए खास हो गए। खास बात ये है कि ये गाने सलमान खान की फिल्मों में उनकी हीरोइन पर फिल्माए गए थे।
शारदा सिन्हा ने सलमान खान की फिल्मों के लिए गाए ये हिट गाने
सलमान खान की बतौर लीड डेब्यू फिल्म ‘मैंने प्यार किया थी’। इस फिल्म में वैसे तो कई गाने थे जिन्होंने ऑडियंस पर छाप छोड़ी। जैसे ‘दिल दीवाना बिन सजना के’, ‘आजा शाम होने आई’, ‘कबूतर जा जा’। इन गानों को SP बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा भी गाना था जिसे म्यूजिक कंपोजर रामलक्ष्मण ने भोजपुरी सिंगर से गवाया। दरअसल इस गाने में एक खनक की जरूरत थी और लता मंगेशकर की आवाज इस गाने के लिए ज्यादा सुरीली और मीठी थी। ऐसे में म्यूजिक कंपोजर रामलक्ष्मण ने बिहार से सिंगर शारदा सिन्हा को बुला लिया और फिर सिंगर ने उस गाने के साथ ऐसा न्याय किया कि आज भी फिल्म के सबसे खूबसूरत गानों में शामिल है। ये गाना है ‘कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया’। इस गाने के बोल असद भोपाली ने लिखे थे और विकिपीडिया के मुताबिक ये एक भोजपुरी गाना था।
आज भी नहीं भूले ये गीत
इसके बाद शारदा सिन्हा ने सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के लिए भी एक खूबसूरत गाना गया। इस गाने को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। ये एक विदाई सॉन्ग था जो फिल्म में रेणुका शाहने के किरदार पूजा की विदाई पर फिल्माया था। ये गाना था ‘बाबुल जो तुमने सिखाया’। ये गाना शारदा सिन्हा की आवाज में और भी खूबसूरत हो गया था। इस गाने के बोल रविंद्र रवेल ने लिखे थे।
दुनिया को कहा अलविदा
शारदा सिन्हा ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी एक गाना गया था। वो गाना था ‘तार बिजली से पतले हमारे पिया’। शारदा सिन्हा अपनी आवाज और इन खूबसूरत गानों के लिए याद की जाती हैं। उन्होंने भोजपुरी और मैथली भाषा में कई गाने गाए इसलिए उन्हें क्वीन और बिहार की लता मंगेशकर कहा जाता था। शारदा सिन्हा ने 2024 में दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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