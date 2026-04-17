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पवन सिंह के ये 5 वीडियोज बार-बार देखते हैं लोग; आपने देखा 2.5 बिलियन व्यूज वाला ये गाना?

Apr 17, 2026 03:11 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। उनके कुछ गाने सारे चैनल्स को मिला दें तो बिलियन व्यूज पाने का दावा करते हैं। यहां उनके वो टॉप 5 गाने हैं जिनको यूट्यूब पर बार-बार देखा जाता है। चेक करें किस गाने को सबसे ज्यादा व्यूज मिले और सुनकर देखें कि इसमें ऐसा क्या है।

पवन सिंह के ये 5 वीडियोज बार-बार देखते हैं लोग; आपने देखा 2.5 बिलियन व्यूज वाला ये गाना?

भोजपुरी गानों की लिरिक्स पर लोग कुछ भी कहें पर इनके म्यूजिक का जवाब नहीं। जब डीजे पर ये गाने बजते हैं तो जिन्हें डांस नहीं आता वो भी थिरकने लगते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, दिनेश लाल निरहुआ और अरविंद अकेला कल्लू जैसे सिंगर्स के गाने खूब देखे जाते हैं। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो गानों के व्यूज देखकर सिर चकरा सकता है। बात सिर्फ पवन सिंह की करें तो दावा किया जाता है कि उनका एक गाना 2.5 बिलियन व्यूज तक पहुंच चुका है। यहां उनके टॉप 5 गानों पर नजर डालिए।

पुदीना ऐ हसीना

वेब म्यूजिक (Wave music) पर अपलोड पुदीना ऐ हसीना गाने को 407 मिलियन व्यूज मिले हैं। साथ ही इसके कवर फोटो पर लिखा है कि 2.5 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ये व्यूज अलग-अलग चैनल्स का टोटल है। गाने के बोल हैं, ले लो पुदीना। एल्बम का टाइटल है, पुदाना ए हसीना। गाना पवन सिंह और अनुपमा यादव ने गाया है। लिरिक्स कुंदन पांडे और अर्जुन अकेला की हैं। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह हैं। यह गाना रोमांटिक है और इसको कॉमिक टच भी दिया गया है।

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छलकता हमरो जवनिया

पवन सिंह का गाना छलकता हरो जवनिया गजब का पॉप्युलर है। इस गाने में पवन सिंह के साथ काजर राघवानी हैं। गाने की लिरिक्स आजाद सिंह ने लिखी है। म्यूजिक मधुर आनंद का है। मूवी का नाम है भोजपुरी राजा। वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 700 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और ये जल्द ही 800 मिलियन पहुंच जाएगा।

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राते दीया बुताके

यह गाना सत्या फिल्म का है। वेव म्यूजिक पर इस गाने को 600 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। गाने में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे हैं। लिरिक्स सुमित चंद्रवंशी की है। गाना पवन सिंह और इंदु सोनाली ने गाया है।

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मीठा-मीठा बाथे कमरिया हो

पवन सिंह के गाने मीठा-मीठा बाथे कमरिया हो गाने को वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी चैनल पर 300 से ज्यादा व्यूज मिले हैं। गाने में उनके साथ डिंपल सिंह दिख रही हैं। लिरिक्स अरुण बिहारी की हैं। म्यूजिक आशीष वर्मा का है।

लॉलीपॉप लागेलू

आप भोजपुरी गाने ना भी सुनते हों तो पवन सिंह का यह गाना जरूर सुना होगा। हालांकि गाना इतना पुराना है कि पवन सिंह पहचान में नहीं आ रहे। गाना भारत ही नहीं इंडिया के बाहर भी फेमस है। गाने का म्यूजिक और बीट्स इतने कमाल के हैं कि डांस करने वाले खुद को रोक नहीं पाते।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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