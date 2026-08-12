आम्रपाली दुबे को मिला पवन सिंह का सपोर्ट, सिंगल मदर बनने के फैसले पर लिखी ये पोस्ट
भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस ने पिछले दिनों ही यह ऐलान किया था कि वह एक सिंगल मदर बनना चाहती हैं। इस फैसले पर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा।
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के सिंगल मदर बनने की चॉइस का सपोर्ट किया है। पवन सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "पंडित जी गोद लेना सिर्फ एक बच्चे को अपनाना नहीं, एक पूरी जिंदगी को अपना लेना है। आपके इस खूबसूरत फैसले को सलाम।" पवन सिंह की इंस्टा स्टोरी को आम्रपाली दुबे ने अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "थैंक्यू सो मच पवन सिंह जी। जिसके पास इतना अच्छा परिवार और आप जैसे दोस्त हिम्मत बन कर साथ खड़े हों, वो जिंदगी के हर निर्णय में सफर होंगे। हमेशा आपकी मित्रता के लिए कृतज्ञ रहूंगी।"
मिल रहा है लोगों का मिला-जुला रिस्पॉन्स
मालूम हो कि रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली दुबे ने पिछले दिनों ही यह ऐलान किया था कि वह एक सिंगल मदर बनना चाहती हैं। उनके बिन ब्याही मां बनने के फैसले को उनके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया जिसके बाद वह काफी भावुक हो गईं। एक्ट्रेस की इस चॉइस को सोशल मीडिया पर काफी मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। आम्रपाली दुबे की पोस्ट पर एक्ट्रेस अंजना सिंह ने लिखा- बहुत बधाई न्यू मॉमी। ईश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखे बेस्ट लेडी सुपरस्टार। कोई आम्रपाली के सपोर्ट में दिखा तो किसी को यह बात नहीं जंची।
भोजपुरी बवाल में गर्दा उड़ा रहीं आम्रपाली
रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली दुबे के अलावा पवन सिंह, काजल राघवानी, रानी चटर्जी और अन्य सेलेब्रिटीज भी नजर आ रहे हैं। इस सबके अलावा बिहार की राजनीति का अहम चेहरा पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। अन्य रियलिटी शोज की तरह इस शो में बजाए सेलेब्रिटीज को एक बड़े से घर में बंद करने के, उनकी असल और निजी जिंदगी को बहुत करीब से दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि पवन सिंह अपनी लव लाइफ के बारे में बताते हैं।
पवन सिंह को मिला था प्यार में धोखा
पवन सिंह बताते हैं कि उन्होंने जिसे सच्चा प्यार किया उसे डेढ़ साल तक आई लव यू नहीं बोल पाए थे। फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने उस इंसान से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन फिर वो प्यार भी उनकी जिंदगी में बहुत वक्त तक नहीं रहा। पवन सिंह से जब पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस इंसान के बारे में गलत-सलत बातें यहां-वहां से पता चलने लग गई थीं। एक्टर ने कहा कि वह जब किसी को अपना भरोसा देते हैं तो उसमें धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या पवन सिंह इस लड़की का नाम बताएंगे? यह तो शो में ही पता चलेगा।
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