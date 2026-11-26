Youtube पर नंबर-1 है पवन सिंह का ये गाना, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज, बोल्डनेस देख छूट जाएंगे पसीने
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के वैसे तो सभी गानें बवाल काटते हैं, लेकिन उनके गई गानें ऐसे है जो उनके फैंस के ऑलटाइम फेवरेट हैं। वहीं, उनके यूट्यूब पर नंबर-1 गाने की बात करें तो उनका येय गाना टॉप पर है।
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह आज किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं। पवन सिंह एक एक्टर के साथ-साथ एक शानदार सिंगर भी हैं। अपने करियर में पवन ने कई हिट फिल्मों के साथ-साथ कई ब्लॉकबस्टर गाने भी दिए हैं। उनके गाने यूट्यूब पर आते ही वायरल हो जाते हैं। यही नहीं, अक्सर पवन सिंह के गाने यूट्यूब ट्रेंडिंग में नंबर वन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूट्यूब पर पवन सिंह के किस गाने को सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके किस गाने को सबसे ज्यादा बार देखा गया।
ये है पवन सिहं का वो गाना
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के वैसे तो सभी गानें बवाल काटते हैं, लेकिन उनके गई गानें ऐसे है जो उनके फैंस के ऑलटाइम फेवरेट हैं। वहीं, उनके यूट्यूब पर नंबर-1 गाने की बात करें तो वो है 'छलकता हमरो जवनिया ए राजा'। ये गाना पवन सिंह की फिल्म 'भोजपुरिया राजा' का है। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। 'भोजपुरिया राजा' फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट एक्ट्रेस काजल राघवानी लीड रोल में हैं। वहीं, इस गाने को पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है। इस गीत के संगीतकार मधुकर आनंद और गीतकार आजाद सिंह हैं। ये फिल्म उस साल की हिट फिल्मों में रही हैं।
यह भी पढ़ें: YouTube पर नंबर-1 है भोजपुरी का ये गाना, पार किया 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा, हिंदी गानें भी नहीं दे पा रहे टक्कर
इतने व्यूज के साथ यूट्यूब पर नंबर-1 है पवन सिंह का गाना
पवन सिंह के गाने 'छलकता हमरो जवनिया ए राजा' को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। अब तक उनके गाने को यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने में पवन, काजल संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं। गाने में दोनों की हॉट केमिस्ट्री देखने लायक है। दोनों पूरी तरह से गाने में आग लगाते नजर आ रहे हैं। दस पहले आया ये गाना आज भी शादी-पार्टीज में खूब सुना जाता है।
यह भी पढ़ें: क्या आप जानते है भोजपुरी 'पहिले पहिल छठी मैया' गाने का मतलब? इसके बिना अधूरा है बिहार का छठ पर्व
'छलकता हमरो जवनिया ए राजा' के लिरिक्स
छलकता हमरो जवनिया ए राजा
ए छलकता हमरो जवनिया ए राजा
जैसे कि बल्टी के पनिया हो कुछ कली
बोली बोली बोली
हो रानी हमहू ओबरलोड बानी हो आव धली
रानी हमहू ओबरलोड बानी हो आवा धली
छलकता
जवनिया ए, जवनिया ए
राउआ बानी तैयार हमहू बानी तैयार
आई ओढ़ी के ओढनी काटी चानी
कली जवन करे मन सब रउरे बा धन राजा
कहीये से हम ई जोगइले बानी
रानी फेरा में जबसे तोहरे लागल बानी
जाने हम केतना रतिया असही जागल बानी
रउए ला राजा हम त खटिया बिछवनी
देखी लगा के मच्छरदनिया हो चली चली
अ ह
ए रानी हमहू ओबरलोड बानी हो आव धली
रानी हमहू ओबरलोड बानी हो आव धली
नीमन मिलल बा सुतार जनी करी ई बेकार
तनी मौका के फायदा उठाई आईं
आपन सीना से सटाके दूरी सगेरो मिटा के राजा
होठबा से होठवा सटाई आईं
लागे एकही दीनबा में हमके तार देबू हो
सारा लभ के खजाना आजुए झार लेबू हो
रउरे ला हाजीर बाड़ी रउरे ई रनिया
दोसर के करी छेड़खनिया हो कुछ कली
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री