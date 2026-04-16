लॉलीपॉप लागेलू…, पवन सिंह को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाले इस गाने के बोल किसने लिखे थे?
पवन सिंह का गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ साल 2008 में आया था और ये गाना आज भी उतना ही फेमस है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी ये गाना बजता है। हालांकि, इसके राइटर आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं।
18 साल पहले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने एक गाना गया था, ‘लॉलीपॉप लागेलू।’ तब पवन सिंह सिर्फ 22 साल के थे। इस गाने ने उन्हें उस वक्त रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। दिलचस्प बात ये है कि साल 2008 में आया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस गाने को पसंद किया जा रहा है। लेकिन जिसने इसके बोल लिखे हैं वो आज भी गुमनाम है। आइए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं।
किसने लिखा था ‘लॉलीपॉप लागेलू’?
‘लॉलीपॉप लागेलू’ के बोल जाहिद अख्तर ने लिखे थे। बता दें, ये पहला गाना नहीं था जो जाहिद अख्तर ने पवन सिंह के लिए लिखा था। इससे पहले भी जाहिद अख्तर, पवन सिंह के लिए कई सारे गाने लिख चुके हैं। इनफैक्ट आज भी वो पवन सिंह के लिए गाने लिखते हैं।
कैसे हुई थी जाहिद अख्तर और पवन सिंह की मुलाकात?
जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, जाहिद अख्तर और पवन सिंह की मुलाकात साल 2006 में टी सीरीज के स्टूडियो में हुई थी। जाहिद अख्तर ने सबसे पहले पवन सिंह के लिए ‘माई डोली चढ़ चललू सेवक घरवां’ लिखा। उसके बाद ‘लॉलीपॉप लागेलू’ के बोल लिखे। कहा जाता है कि जाहिद अख्तर और पवन सिंह साथ में 20 से भी ज्यादा फिल्मों के गानों में साथ काम कर चुके हैं।
यहां देखिए जाहिद अख्तर की पवन सिंह के साथ तस्वीर
अफ्रीकन सिंगर ने गाया ये गाना
पवन सिंह का ये गाना इतना पॉपुलर है कि इसके यूट्यूब पर कई वर्जन निकल चुके हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ सलेथिया इस गाने को गा चुके हैं। एक अफ्रीकन सिंगर ने भी इस गाने को गाया था। वहीं बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ भी एक शो में ‘लॉलीपॉप लागेलू’ गा चुकी हैं।
पवन सिंह के दूसरे हिट गाने
‘लॉलीपॉप लागेलू’ के अलावा पवन सिंह का ‘लेलो पुदीना’, ‘आरा जिला’, ‘रात दिया बुता के’, ‘मकइया में राजा जी’, ‘तू आई नहीं’, ‘ओ मेरी क्यूटी’ जैसे गाने भी देश और विदेशों में हिट हैं।
पवन सिंह का साउथ डेब्यू
पवन सिंह ने हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री 2’ के गाने ‘खेतों में आई नहीं’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘डकैत’ से साउथ में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बता दें, ‘डकैत’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इस फिल्म ने छह दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 27.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी कर लिया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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