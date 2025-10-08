'महिलाओं के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द...', पत्नी ज्योति के आरोपों पर भावुक हुए पवन सिंह

पवन सिंह की पत्नी ने पावरस्टार पर चीटिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने जवाब दिया है।उन्होंने इमोशनल वीडियो में कहा कि मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता है।

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का निजी जीवन पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर चीटिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंची थीं और उन्होंने भोजपुरी स्टार पर आरोप लगाया कि उन्हें (ज्योति) गिरफ्तार करने के लिअ उन्होंने पुलिस बुला रखी थी। उन्होंने दावा किया था कि पवन सिंह का असली चेहरा कुछ और है। अब पत्नी ज्योति के आरोपों पर पवन सिंह का इमोशनल वीडियो सामने आया है।

तलाक पर क्या बोले पवन सिंह पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी ज्योति के आरोपों और तलाक को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि पत्नी ज्योति से तलाक का मामला कोर्ट में तीन-चार साल से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पत्नी ज्योति बिहार इलेक्शन के समय पर ये सब कर रही हैं ताकि उनकी बदनामी हो।

कैमरा पर भावुक हुए पवन सिंह वहीं, पत्नी और उनके बीच चल रहे विवाद को लेकर पवन सिंह ने कहा, मैं भी इंसान हूं। मैं भी थक गया हूं। महिलाओं को किसी भी बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सबको दिखता है, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता है। और न मर्द अपना दर्द दिखा सकता है।