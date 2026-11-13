'बिहार में मुस्लिम भी करते हैं छठ', छठी मैया के गीत गाने वाली कल्पना पटवारी बोलीं- एक मुसलमान औरत…
Chhath Puja: भोजपुरी सिंगर कल्पना पटवारी ने बताया कि बिहार में मुस्लिम महिलाएं भी छठ करती हैं। उन्होंने अपने छठ के एक गाने के बारे में बताया जहां उन्होंने एक मुस्लिम महिला को छठ मनाते दिखाया है।
बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में छठ का त्योहार बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस साल 13 से 16 नवंबर के बीच छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। छठ महापर्व से पहले भोजपुरी गानों की क्वीन कल्पना पटवारी ने इस पूजा के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हर किसी को छठ की पूजा करनी चाहिए। कल्पना ने बताया कि बिहार में मुस्लिम महिलाएं भी छठ का त्योहार मनाती हैं।
छठी मैया के बारे में क्या बोलीं कल्पना पटवारी?
शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कल्पना छठ से जुड़ी अपनी यादों को ताजा करती नजर आईं और उन्होंने इस पूजा के महत्व के बारे में भी बताया। कल्पना ने कहा, “छठ भावना इतनी मजबूत है। खासकर छठी मैया को बच्चों के जीवन प्रदायिनी के रूप में देखा जाता है। कोई भी स्त्री के लिए, अगर शादी के बाद वो मां नहीं बन पाती है तो बोला जाता है कि उसके लिए छठ है।”
कल्पना पटवारी ने सुनाया छठ से सुना एक अद्भुत किस्सा
कल्पना ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि मां बनने में उन्हें भी कुछ मेडिकल समस्याएं आई थीं। तब जमालपुर से उनकी एक फैन ने उन्हें कहा कि वो कोसी भरने जा रही हैं। अगर उन्हें बच्चा हुआ तो उन्हें वहां जाना पड़ेगा। कल्पना बताती हैं, "मैंने बोला मां ये तो आशीर्वाद स्वरूप है। और अगले ही साल…आज मेरा दो जुड़वा बेटा है। मैं उन दोनों को वहां जमालपुर लेकर गई। उस मां मेरे दोनों बेटों को रख कर छठ किया। कुछ नियम किया उन्होंने, बाल काटा, कुछ किया दोनों बच्चों को। तो ये जो भावना है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने छठ गा दिया। मैं बोलते वक्त भी इमोशनल हो रही हूं।"
'बिहार में मुस्लिम भी मनाते हैं छठ'
कल्पना ने आगे कहा, "पॉलिटिकली और सांस्कृतिक तरीके से देश में परंपरा बचाओ की बात होती है या अलग-अलग मोड़ पर हिंदू-मुसलमान की बात हो रही है। इसी पर बिहार है…बिहार में मुसलमान छठ करते हैं। और मुझे जब पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे बिहार के गर्व को गाना है।"
कल्पना बोलीं - हर किसी को मनाना चाहिए छठ का त्योहार
कल्पना ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें ये गाना है। उन्होंने कहा, "हम लोगों ने म्यूजिक बॉक्स पर भी गाया। उस पर भी बहुत व्यूज हैं। एक मुसलमान औरत नमाज के परिधान को उतारती है, और बहुत पॉजिटिवली हम लोगों ने उसे दिखाया। वो पिहरी पहनती है और छठ करती है, क्योंकि जहां मां बनने की बात है, वहां सिर्फ एक स्त्री है। धर्म छोटा हो जाता है तब। उसको मां बनना है, तो विश्वास-आस्था कहीं खत्म होता है तो छठ मैया में उसे वो आस्था दिखती है और वो कुछ पाती है। छठ सबको करना चाहिए।"
भोजपुरी सिंगर ने समझाया छठ का महत्व
छठ के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम सूरज को अर्घ्य देते हैं, ये एक तरह से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि छठ में किसी पंडित जी की जरूरत नहीं होती है, यहां लोकगीत ही मंत्र है। उन्होंने बताया कि आज कल असम में भी महिलाएं छठ कर रही हैं।
छठ से जुड़ी कल्पना पटवारी की याद
कल्पना ने छठ से जुड़ी अपनी यादें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि छठ के समय में वो लोग अक्सर मंच पर होती हैं, तो कभी उन्हें छठ का व्रत रखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन कोविड में पहली बार उन्होंने असम में छठ पूजा की। उस वक्त उन्होंने वो समय बहुत दैवीय लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। कल्पना ने कहा कि जब वो मंच पर होती हैं तब व्रत नहीं रख पाती हैं क्योंकि निर्जला व्रत रखना होता है। गाना गाने के साथ निर्जला व्रत रखना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो चाहती हैं कि इस बार भी वो छठ करें। उन्होंने कहा कि इस बार अगर वो मंच पर नहीं हुईं तो छठ पूजा करेंगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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