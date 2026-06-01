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तेरी आख्या का यो काजल; इस हरियाणवी गाने का भोजपुरी वर्जन सुना? चली सैंया ना कवनौ बहाना..

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सपना चौधरी की वजह से फेमस हुए गाने तेरी आख्या का यो काजल का भोजपुरी वर्जन आया है। इसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लोग इस वर्जन को काफी पसंद कर रहे हैं।

तेरी आख्या का यो काजल; इस हरियाणवी गाने का भोजपुरी वर्जन सुना? चली सैंया ना कवनौ बहाना..

यूट्यूब पर भोजपुरी और हरियाणी गाने ताबड़तोड़ सुने जाते हैं। बॉलीवुड गानों को ये कड़ी टक्कर देते हैं। यहां आप इन दोनों गानों को मिलाकर बना मजेदार रिक्रिएशन सुन सकते हैं। गाना पूरा नहीं, छोटी सी क्लिप है लेकिन लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं। यह गाना सपना चौधरी की वजह से खूब फेमस हो चुका है। इसके बोल हैं, तेरी आख्या का यो काजल जिसका भोजपुरी वर्जन सामने आया है। आर्टिस्ट मृत्युंजय रॉय ने अपने स्टाइल में इस गाने की लिरिक्स बदल दी है। म्यूजिक वही रखा है। पूरा मिलकर जो पैकेज तैयार हुआ वो काफी धमाकेदार है। लोगों को उनका एक्सपेरिमेंट पसंद आ रहा है।

मृत्युंजय ने क्या गाया

मृत्युंजय ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी क्रिएटिविटी की लेटेस्ट रील शेयर की है। वह बोलते हैं, अरे जरा रुकिए। इसका भी भोजपुरी वर्जन सुनकर जाइए। इसके बाद मृत्युंजय गाते हैं, 'चली सैंया ना कवनौ बहाना। हार सोनवा का पड़ेगा दिलाना। चली सैंया ना कवनौ बहाना, हार सोनवा का पड़ेगा दिलाना। आ जबले ना दिवाइबा ए सैंया, तबले हम खाईब ना खाना। अपना रूसल धनिया के लिही मनाई जी। चली पटना बजरिया, हरवा-हसुलिया दिवाए जी। अपना रूसल धनिया के लिही मनाई जी। चली पटना बजरिया, हरवा हुलिया दिवाए जी। चली सैंया ना कवनौ बहाना।'

गाने का हिंदी मतलब

सैंया कोई बहाना नहीं चलेगा। सोने का हार दिलवाना पड़ेगा। जब तक हार नहीं दिलाओगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अपनी रूठी प्रेमिका को मना लो, पटना के बाजार चलके हार, हसुली दिलवा दो।

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गाने पर फिदा कद्रदान

मृत्युंजय के गाने के कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट है, भाई आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ने लिखा है, सुपर से ऊपर भाई। एक ने लिखा है, वाह भाई नाइस। एक कमेंट है, भैया आप कहां से इतना अच्छा गाना गाते हो यार बहुत अच्छा लगता है आपका सॉन्ग। एक ने लिखा है, मैंने ये गाना 7 बार सुना मजा आ गया भैया एकदम टॉप क्लास है। एक ने लिखा है, एक ही शब्द लिखब, बवाल। एक और ने लिखा है, जियो हो राजा।

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कई गाने की काया पलट चुके मृत्युंजय

मृत्युंजय अपने इंस्टाग्राम पर कई गानों के भोजपुरी वर्जन्स डाल चुके हैं। उनके चिट्टियां कलाइयां गाने को 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कई गानों को 2-3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। धुरंधर फिल्म के गानों को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। रब ने बना दी जोड़ी गाने का भोजपुरी वर्जन मृत्युंजय ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है। लोग उनके कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हैं कि इन क्लिप्स के पूरे वर्जन वह यूट्यूब पर डालें।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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