मनोज तिवारी बोले- रवि किशन का स्कोप नहीं था हमारी इंडस्ट्री में खड़े होने का…

मनोज तिवारी ने अपने इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त इंटरनेशनल सुपरस्टार कौन है।

भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार और सांसद मनोज तिवारी ने रवि किशन के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे एक वक्त पर रवि किशन से ज्यादा उनकी फीस हुआ करती थी और उन्होंने रवि की एक फिल्म में आइटम सॉन्ग तक किया था। इसके अलावा, उन्होंने निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के स्टार बनने की कहानी भी बताई।

मैं रवि किशन की फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था- मनोज तिवारी मनोज तिवारी ने द रेड इंक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं अपनी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों को जोड़कर चलने की कोशिश किया हूं। मैं आपको हमारी इंडस्ट्री की बड़ी मस्त कहानी बताता हूं। दूसरा सुपरस्टार जो हमने बनते देखा अपने सामने वो था निरहुआ। आज मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में रवी किशन बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन उस समय सुपरस्टार नहीं थे रवि भाई। रवी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भाई जब हम लोग फिल्म के लिए 30 लाख रुपये लेते थे तब रवि भाई 5 लाख मांगने में घबराते थे। आपको पता है रवि मुझसे पहले से फिल्म कर रहे थे। मेरे आने के पहले वो दो-तीन फिल्म कर चुके थे। उनकी एक फिल्म में मैंने आइटम सॉन्ग किया था। वो पूरी फिल्म 25 हजार में कर रहे थे और मैं डेढ़ लाख में एक आइटम सॉन्ग कर रहा था।'

'जो पहला सुपरस्टार खड़ा होना शुरू हुआ था वो निरहुआ था' - मनोज तिवारी मनोज तिवारी ने आगे कहा, 'तो रवि किशन पहले से ही इंडस्ट्री में थे। मैं अचानक आया था और 'ससुरा बड़ा पैसावाला' से हिट हो गया। फिर जो पहला सुपरस्टार खड़ा होना शुरू हुआ था न वो निरहुआ था। रवि भाई नहीं थे। हमको लग गया कि यार कोई आ रहा है चुनौती देने। तो वो थे निरहुआ। वो जमीन से उठा। उसका एक गाना हिट हुआ 'निरहुआ सटल रहे'। वो गांव से आया था। जैसे हम लोग आए थे, वैसे वो आया था। हम तो फिर भी थोड़ा सा परिष्कृत शिक्षा से आए थे। निरहुआ तो एकदम गांवटी। बिरहा गाने वाला। तो उसकी बातों में, अंदाज में बड़ा देसीपन था। तीसरा जो सुपरस्टार निकल के आने लगा, वो आया पवन सिंह। पवन सिंह बहुत प्यारा गाता था। सुपरस्टार्डम जिसे कहते हैं न वो दिनेश के बाद पवन सिंह को मिला। खेसारी भी उसी समय आया था इसलिए पवन और खेसारी एक समय के बताए जाते हैं।'

‘रवि किशन हम सबसे बेहतर एक्टर था’ - मनोज तिवारी मनोज तिवारी बोले, 'मुझे रवि किशन की टेंशन होती थी। रवि का स्कोप नहीं था हमारी इंडस्ट्री में खड़ा होने का। वो एक्टर था। उसकी एक्टिंग हम सबमें से बेस्ट थी। लेकिन सब सुपरस्टार बनने के बाद एक्टिंग में आए थे। मनोज तिवारी पहले सुपरस्टार सिंगर बना फिर भोजपुरी सिनेमा में आया। निरहुआ पहले सुपरस्टार ऑफ सिंगिंग बना फिर एक्टिंग में आया। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव भी सुपरस्टार बनने के बाद इंडस्ट्री में आए थे। वे पहले से ही तूफान थे और फिर एक्टर बने थे। तो रवि के लिए बहुत टेंशन होता था। लेकिन जिस तरह से उसने अपने आपको शेप अप किया न मजा आ गया...आज रवि किशन को मेरे से ज्यादा कौन देख रहा है? और जैसे ही वेब सीरीज का दौर आया, रवि किशन के अंदर जो एक्टर था न वो बाहर निकलकर आ गया।'

'अब रवि भाई तो आज भी मिलेगा तो सतर्क ही रहेगा' - मनोज तिवारी मनोज तिवारी ने आगे कहा, 'मैंने कहा न एक्टर तो वो हमेशा से ही था। लेकिन उसको वो मौका मिलता नहीं था। हम लोग भोजपुरी सिनेमा में न बहुत विपरीत धारा में बहे। धारा के विपरीत चले। वरना अगर हम लोगों को अच्छे डायरेक्टर, अच्छी वो सब चीजें मिली होती जो आज रवि भाई को मिल गई तो...। ये सब चीजें हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कहां थीं। अक्सर रवि किशन और मनोज तिवारी वर्सेज चलता है। क्या है न झगड़ा हमेशा बराबर वालों में ही होता है। दिनेश तो एकदम छोटे भाई के भाव से आया। तो उसको तो गले लगा लिए। लेकिन अब रवि भाई तो आज भी मिलेगा तो सतर्क ही रहेगा। हालांकि अब तो छोड़ दिए, उसको छुट्टा चल, तू जा। सांसद के तौर पर भी वो अच्छा काम कर रहा है। अब वो तो जमीन पकड़ रहा है।'