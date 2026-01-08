Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़भोजपुरीManoj Tiwari express grief says his 30 lakh film earned 54 crore but neither director nor writer got award
'30 लाख में मेरी फिल्म बनी, 54 करोड़ कमाए लेकिन...', मनोज तिवारी का छलका दर्द

'30 लाख में मेरी फिल्म बनी, 54 करोड़ कमाए लेकिन...', मनोज तिवारी का छलका दर्द

संक्षेप:

मुंबई में हुए INCA में भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म थी जिसने 54 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन कभी भी उस फिल्म के राइटर या डायरेक्टर को अवॉर्ड नहीं मिला। 

Jan 08, 2026 03:30 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई में आयोजित इंडियन नेशनल सिने एकेडमी अवॉर्ड्स (INCA) में बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दी अपनी स्पीच में मनोज तिवारी ने अपनी एक फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म 30 लाख रुपये में बनी और 54 करोड़ कमाए, लेकिन उस फिल्म के राइटर और न तो डायरेक्टर को अवॉर्ड मिला। मनोज तिवारी ने इस बात पर अपना दुख जताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मनोज तिवारी की फिल्म ने कमाए थे 54 करोड़

मनोज तिवारी ने कहा, “मेरी एक भोजपुरी फिल्म 30 लाख रुपये में बनी, उसने 54 करोड़ की कमाई की। लेकिन न तो डायरेक्टर को न तो राइटर को अवॉर्ड मिला। विष्णु (फाउंडर INCA) ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं, और लोग हमें थोड़ा और जान रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि INCA एक बड़ा कदम है और इससे भी बड़ा बनेगा।”

ये भी पढ़ें:पवन सिंह का भोजपुरी गाना और गमछा हिलाते रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री का अलग अंदाज

क्या बोले INCA के फाउंडर?

इस मौके पर INCA के फाउंडर विष्णु वर्धन इंदुरी ने कहा, “INCA को इरादे, ईमानदारी और मकसद के साथ बनाया जा रहा है। हमारा गोल है एक ऐसा स्थायी नेशनल संस्था बनाना, जो सभी इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग बढ़ाए, उत्कृष्टता का निष्पक्ष रूप से जश्न मनाए, और इंडियन सिनेमा के लिए यूनिवर्सल टेलेंट डेटाबेस बनाए।”

साल 2003 में हुई थी मनोज तिवारी के फिल्मी करियर की शुरुआत

मनोज तिवारी की बात करें तो एक भोजपुरी एक्टर होने के साथ-साथ वो एक कमाल के सिंगर भी हैं। मनोज तिवारी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसेवाला से की थी। ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी। भोजपुरी सिनेमा की ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। मनोज तिवारी के साथ फिल्म में रानी चटर्जी नजर आई थीं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Manoj Tiwari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।