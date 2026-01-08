'30 लाख में मेरी फिल्म बनी, 54 करोड़ कमाए लेकिन...', मनोज तिवारी का छलका दर्द

संक्षेप: मुंबई में हुए INCA में भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म थी जिसने 54 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन कभी भी उस फिल्म के राइटर या डायरेक्टर को अवॉर्ड नहीं मिला।

मुंबई में आयोजित इंडियन नेशनल सिने एकेडमी अवॉर्ड्स (INCA) में बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दी अपनी स्पीच में मनोज तिवारी ने अपनी एक फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म 30 लाख रुपये में बनी और 54 करोड़ कमाए, लेकिन उस फिल्म के राइटर और न तो डायरेक्टर को अवॉर्ड मिला। मनोज तिवारी ने इस बात पर अपना दुख जताया।

मनोज तिवारी की फिल्म ने कमाए थे 54 करोड़ मनोज तिवारी ने कहा, “मेरी एक भोजपुरी फिल्म 30 लाख रुपये में बनी, उसने 54 करोड़ की कमाई की। लेकिन न तो डायरेक्टर को न तो राइटर को अवॉर्ड मिला। विष्णु (फाउंडर INCA) ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं, और लोग हमें थोड़ा और जान रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि INCA एक बड़ा कदम है और इससे भी बड़ा बनेगा।”

क्या बोले INCA के फाउंडर? इस मौके पर INCA के फाउंडर विष्णु वर्धन इंदुरी ने कहा, “INCA को इरादे, ईमानदारी और मकसद के साथ बनाया जा रहा है। हमारा गोल है एक ऐसा स्थायी नेशनल संस्था बनाना, जो सभी इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग बढ़ाए, उत्कृष्टता का निष्पक्ष रूप से जश्न मनाए, और इंडियन सिनेमा के लिए यूनिवर्सल टेलेंट डेटाबेस बनाए।”