'ऐसे विकास का आचार लगाइएगा.. थू है', खेसारी लाल यादव का डिलीवरी बॉय मर्डर केस पर बयान
दिल्ली में बिहारी डिलीवरी बॉय की हत्या का मुद्दा अब गरमाता नजर आ रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और ऐसे लोगों पर गुस्सा जाहिर किया है जो बिहार के लोगों को अलग नजर से देखते हैं।
दिल्ली में बिहार के रहने वाले डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले पर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी X पोस्ट में लिखा, 'ये हाल हैं देश की राजधानी का जहां बिहारी एक दिन का ही हड़ताल कर दे तो एक इंच घुसकना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में हर सांसद, विधायक बिना बिहारी वोटर के सपोर्ट के जीत ही नहीं सकता और इस मुद्दे पर सबकी बोलती बंद है।' खेसारी लाल यादव ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा- अब सब लीपापोती में लग जाएंगे ताकि ये मुद्दा दब जाए।
क्या है मामला?
दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में एक पुलिस वाले ने मामूली विवाद के बाद एक डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के इस हेड कॉन्सटेबल को सोमवार को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामला तूल पकड़ चुका है। एक्टर्स से लेकर राजनेताओं तक के इस मामले पर रिएक्शन्स आ रहे हैं। डिलीवरी बॉय के एक रिश्तेदार ने कहा, ‘हम बिहार से हैं इसलिए उसकी हत्या हुई। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके परिवार में कोई नहीं है जो उनका खर्च वहन कर सके।’
'ऐसे विकास का आचार लगाइएगा, थू है'
खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पर लिखा, 'ऐसे विकास का आचार लगाइएगा जहां इतना भेदभाव हो। फोकसबाजी और रीलबाजी वाला नशा फैलाने से यह हाल हुआ हैं। भर दिन बस नैरेटिव का विकास होता हैं हमारे देश में। इतना नफरत बो दिया गया हैं समाज में की हम एक दूसरे का जान क्षेत्र के आधार पर ले रहे हैं। थू है।' खेसारी लाल यादव की पोस्ट पर ढेरों लोग उनकी बात का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसमें खेसारी पर अपनी राजनीति चमकाने का भी आरोप लगा रहे हैं।
पब्लिक से की आवाज उठाने की अपील
रंग दे बसंती जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके खेसारी लाल यादव ने अपनी एक अन्य पोस्ट में लिखा- इस नफरत की आग को मामूली मत समझिए। आवाज उठाइए और खुद आवाज बनिए। इस घृणा का शिकार कल कोई और बिहारी हो सकता है, कोई और राज्य हो सकता हैं।और हां, ये नफरत क्लास देख कर नहीं आता। किसी भी वर्ग में आप आते हो, आवाज नहीं उठाएंगे तो समझिए आप डेंजर जोन में हैं।' खेसारी लाल यादव की पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- बिहार को बर्बाद करने में नेता से ज्यादा बिहार के लोग बर्बाद करे है चंद पैसों के चक्कर में अनपढ़ ग्वार गुंडों को वोट दे देते हैं।
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