वह पाप धोने वाले मशीन नहीं, प्रेमानंद महाराज पर खेसारी लाल ने किया ऐसा पोस्ट लोगों ने लगाई क्लास
खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर पोस्ट किया जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बल्कि इसको लेकर उनकी क्लास भी लगाई जा रही है।
खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार हैं। उनकी फिल्में और गाने हिट रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ऊपर गाना बनाया था जो काफी चर्चा में रहा था। लेकिन अब उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ऊपर एक ऐसा कमेंट किया है जिस वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने उन सेलेब्स पर भी निशाना साधा है जो प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते हैं।
क्या बोले खेसारी
खेसारी ने लिखा, 'एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग इमेज के लिए वहां जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता। भोरे भोरे ज्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक हैं।'
लोगों ने किया ट्रोल
खेसारी के इस पोस्ट पर लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं। एक ने लिखा खुद अश्लीलता फैलाने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं। एक ने लिखा कि आज अचानक से ज्ञान देने लगे। एक ने लिखा कि आप भी तो ये प्रचार के लिए कर रहे।
कहीं राज पर साधा निशाना
वहीं कुछ का ऐसा माना है कि खेसारी का यह कमेंट कहीं राज कुंद्रा पर तो नहीं। दरअसल, कुछ दिनों पहले शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे। इस दौरान राज ने इस दौरान अपनी एक किडनी प्रेमानंद महाराज को डोनेट करने का प्रस्ताव भी दिया था।
राज ने कहा था कि मुझे आपकी हेल्थ कंडिशन पता है और अगर मैं आपको एक किडनी डोनेट कर पाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रेमानंद महाराज ने इस पर कहा था कि आप सब खुश रहें मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जब तक बुलावा नहीं आता मैं इस दुनिया को छोड़ने नहीं वाला।
