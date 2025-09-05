खेसारी लाल यादव की मौत की फेक खबर हुई वायरल, एक्टर ने कहा- मैं अभी जिंदा हूं

खेसारी लाल यादव भोजपुरी के पॉपुलर स्टार हैं। लेकिन हाल ही में उनको लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कहा गया कि उनका निधन हो गया है और उन्हें श्रद्धांजली दी जा रही थी। इस खबर के वायरल होने के बाद खेसारी ने खुद आकर सच बताया।

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा जिसमें उनके निधन के बारे में लिखा था। फैंस भी इस पोस्ट को देखकर हैरान और परेशान हो गए थे। यह पोस्ट जैसे ही खेसारी लाल यादव के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर इस खबर को गलत बताया और कहा कि मैं अभी जिंदा हूं।

खेसारी बोले मैं अभी जिंदा हूं उन्होंने लिखा, 'मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मरा हुआ मत बताओ भाई लोग।' दरअसल, जो पोस्ट वायरल हो रहा था उसमें खेसारी लाल की फोटो थी और उसके नीचे लिखा था स्वर्गीय खेसारी लाल यादव। वहीं फोटो के ऊपर लिखा था भावपूर्ण श्रद्धांजली। इस पोस्ट को शेयर कर लिखा है खेसाली लाल भैया के साथ गलत हो रहा है।

वहीं इस पोस्ट पर खेसारी के फैंस ने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया है। एक ने लिखा कि पागल है क्या। एक ने लिखा कि कुछ भी पोस्ट कर देते हो तुम लोग।

लोगों के रिएक्शन हालांकि जब खेसारी ने सच बताया तो उस पर फैन ने लिखा कि खेसारी भैया इन सब आईडी पर और ऐसे लोगों पर कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए हम ऐसे लोगों का सख्त विरोध करता हूं। एक ने लिखा कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि आप ध्यान दे। एक ने लिखा कि आपको हमारी भी उम्र लग जाएगी। एक ने लिखा कि भैया आप अपना काम पर ध्यान दो, इन लोगों को हम देख लेंगे।