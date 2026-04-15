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खेसारी लाल यादव गए थे जेल, सानिया मिर्जा ने दर्ज कराई थी एफआईआर, जानिए क्या था मामला

Apr 15, 2026 08:19 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Khesari Lal yadav Controversy: खेसारी लाल यादव का एक किस्सा बताते हैं। जब खेसारी लाल यादव 17 साल के थे तब वह जेल गए थे और उनके खिलाफ एफआईआर सानिया मिर्जा ने दर्ज कराई थी।

खेसारी लाल यादव गए थे जेल, सानिया मिर्जा ने दर्ज कराई थी एफआईआर, जानिए क्या था मामला

आपको पता है मशहूर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की वजह से एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जेल गए थे? नहीं! आइए आपको हम ये पूरा किस्सा बताते हैं। दरअसल, तब खेसारी लाल यादव सिर्फ 17 साल के थे और सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली थी। ऐसे में खेसारी लाल यादव ने दुख में उनपर एक गाना बनाया था। उन्होंने इस गाने का नाम रखा था, 'टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजानी पाकिस्तानी।' सानिया को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने खेसारी लाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ऐसे में खेसारी लाल यादव को दो से तीन दिन जेल में रहना पड़ा था। दिलचस्प बात ये है कि इसके बाद दोनों एक बार साथ में नजर आए थे।

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कब और कहां मिले थे सानिया और खेसारी?

दोनों की मुलाकात रिएलिटी शो 'यारों की बारात' के तीसरे एपिसोड में हुई थी। इस एपिसोड को रितेश देशमुख और साजिद खान होस्ट करते थे। उन्होंने परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा को अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया था। शो के दौरान साजिद ने सानिया से कहा, 'मुझे बहुत बुरा लगा, जब तुमने मेरी फिल्म में डांस नहीं किया और किसी और की फिल्म में जाकर डांस कर लिया।' सानिया हैरान रह गईं। सानिया ने पूछा, 'मैंने किसकी फिल्म में डांस किया?' साजिद बोले, 'मैं दिखाता हूं।' इसके बाद उन्होंने खेसारी लाल यादव का 'टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी' चलवाया।

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सानिया का रिएक्शन

रितेश देशमुख ने सानिया से पूछा, 'परफॉरमेंस कैसा लगा आपको?' सानिया ने कहा, 'वेरी गुड, वेरी गुड। ये गाना कौन-सी भाषा में बनाया है। हिंदी में?' साजिद ने कहा, 'भोजपुरी।' सानिया बोलीं, 'मतलब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस हूं। अरे सच में। शायद वहां मेरे ऊपर कुछ दो या तीन गाने बने हैं।' इस पर रितेश देशमुख ने कहा, 'जिस सिंगर ने ये गाना गाया है क्या आप उनसे आप मिलना चाहेंगी?' इसके बाद शो में खेसारी लाल की एंट्री हुई। खेसारी लाल यादव गाना गाते हुए स्टेज पर पहुंचे।

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इसी गाने से मैं स्टार बना- खेसारी

परिणीति चोपड़ा ने खेसारी लाल यादव से कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इसके बाद मेरे पर भी एक गाना बनेगा।' खेसारी लाल यादव ने कहा, 'हमारा कोई भी पूजा शुरू नहीं होता है विधि के बिना, हिंदी इंडस्ट्री अधूरी है परिणीति के बिना।' इसके बाद सानिया ने खेसारी लाल यादव से पूछा, 'मेरे ऊपर वहां 2-3 गाने बने हैं न?' इस पर खेसारी लाल ने कहा, 'ये पहला गाना है। इसी गाने की वजह से मैं स्टार बना। मैं 17 बरस का था। अपनी भैंस चरा रहा था और ये शादी करके पाकिस्तान की हो गई थीं, तो मैंने इनके जाने के दुख में ये गाना गाया और शायद आज इनकी वजह से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार बना हूं।'

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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