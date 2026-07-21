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काजल राघवानी ने बर्थडे पर फैंस को दिया खास तोहफा, रिलीज किया अरविंद अकेला संग रोमांटिक गाना

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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काजल राघवानी ने अपना नया रोमांटिक गाना रिलीज किया है। यह गाना उनका अरविंद अकेला कल्लू के साथ आया है जो फिल्म प्रेम विवाह का है।

काजल राघवानी ने बर्थडे पर फैंस को दिया खास तोहफा, रिलीज किया अरविंद अकेला संग रोमांटिक गाना

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी का आज यानी मंगलवार को बर्थडे है। इस बर्थडे पर फैंस और सेलेब्स ने जहां उन्हें बधाइयां दी हैं। वहीं एक्ट्रेस ने खुद फैंस को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल, काजल के बर्थडे पर उनका नया गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है अखियां बा कइले गलती। इस गाने में काजल के साथ अरविंद अकेला कल्लू हैं।

काजल-अरविंद की कैमिस्ट्री

इस गाने में काजल और अरविंद के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री नजर आ रही है और फैंस भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं।

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लोगों के रिएक्शन

गाने पर लोगों के अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि काफी प्यारा गाना है। एक ने लिखा कि कल्लू और काजल की काफी प्यारी जोड़ी है। एक ने यह भी लिखा कि यह वीडियो अंडररेटेड है, इसने मुझे बेहतर ढंग से समझने में मदद की।

काजल की फिल्म प्रेम विवाह

यह गाना गाने को अरविंद के साथ किरण कश्यप ने गाया है। म्यूजिक सरगम आकाश ने दिया है। लिरिक्स सूरज कुमार सिंह ने लिखे हैं। वहीं कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी हैं। यह गाना फिल्म प्रेम विवाह का है। इस फिल्म में काजल और अरविंद के साथ समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, रीना रानी, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, अनिता रावत, रामसुजन सिंह, संतोष श्रीवास्तव, अनामिका पांडे, संजीव मिश्रा, साहिल सिद्दीकी, दीपिका सिंह, सपना यादव, अंशु तिवारी समेत कई स्टार्स हैं। फिल्म को संजय श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है। वहीं रोशन सिंह ने प्रोड्यूस किया है और शर्मिला आर सिंह को प्रोड्यूसर हैं।

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बता दें कि कुछ दिनों पहले काजल पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनके पिता का निधन हुआ जिससे वह काफी अकेले हो गई हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पिता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, ‘पापा, आपका जाना मेरे जीवन के लिए एक असहनीय क्षति है। आपके द्वारा दिए गए संस्कार और आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ईश्वर आपकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। भावभीनी श्रद्धांजलि।’

काजल की प्रोफेशनल लाइफ

काजल की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट मूवी मेरे हसबैंड की शादी में नजर आई थीं जो पिछले साल रिलीज हुई थी। यह उनकी कई साल बाद मूवी रिलीज हुई थी। इससे पहले वह लास्ट साल 2021 में आई फिल्म लिट्टी चोखा में नजर आई थीं।

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अब वह भोजपुरी रिएलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आने वाली हैं। इस शो में काजल के साथ आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और तेज प्रताप यादव भी हैं। यह शो 2 अगस्त से स्ट्रीम होगा जियो हॉटस्टार पर।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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