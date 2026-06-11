Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सलमान खान के ‘दगाबाज रे’ का भोजपुरी वर्जन सुना आपने? चला धनिया बनारस घुमा दीही हो

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सोचिए क्या हो अगर आपकी 'धनिया' रूठ जाए और आपको उसे भोजपुरी में गाना गाकर मनाना पड़े। ऐसी सिचुएशन के लिए यहां एक मजेदार गाना है जिसे याद कर लें तो आपके काम आ सकता है।

सलमान खान के ‘दगाबाज रे’ का भोजपुरी वर्जन सुना आपने? चला धनिया बनारस घुमा दीही हो

दबंग 2 का दगाबाज रे तो आप सबने देखा होगा। अब इसका भोजपुरी वर्जन वायरल है। आर्टिस्ट मृत्युंजय कुमार ने ये वर्जन अपने इंस्टाग्राम पर गाने की छोटी सी क्लिप डाली है। इसमें उन्होंने दगाबाज रे की लिरिक्स बदलकर इसे भोजपुरी रूप दिया है। गाने में प्रेमी अपनी प्रेमिका को मना रहा है। म्यूजिक ओरिजिनल है बस गाने को भोजपुरी रंग दिया गया है। गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

भोजपुरी में दगाबाज रे

गाने की शुरुआत में मृत्युंजय बोलते हैं, अगर आपकी धनिया आपसे रूठ जाए तो उसे भोजपुरी में कैसे मनाएं। इसके आगे बोलते हैं, काहे रुसलबाड़ू मुहवा फुलाके, बलमुआ से काहे खिसियाके हाये। दिल ना दुखावा, ना जियरा जरावा, ना ताक हो मुंह बिजुकाके हाये। बोला सोनवा के सउसे दुकान लेबु का? ऐसे रिसिया के प्रान लेबु का। मान जा, हो मान जा, चला हो झुमका दिवा दी ही हो, चला चला बनारस घुमा दीही हो। चला धनिया बनारस घुमा दी ही हो।

ये भी पढ़ें:आपने सुना वेलकम के किया-किया गाने का भोजपुरी वर्जन? 1.2 मिलियन व्यूज
ये भी पढ़ें:यूट्यूब शॉर्ट्स में ट्रेंड कर रहे सनी देओल-सुनील शेट्टी के ये गाने, टॉप 7 लिस्ट

गाने का हिंदी मतलब

मृत्युंजय ने जो गाया है, उसका हिंदी मतलब है, मुंह फुलाकर क्यों रूठी हो, अपने बलम से क्यों खिसियाई हो। दिल मत दुखाओ, ना दिल जलाओ, मुंह बनाकर मत देखो। कहो तो सोने की पूरी दुकान दिला दूं, ऐसे गुस्से से जान लोगी क्या? मान जा, चलो झुमके दिला दूं, चलो बनारस घुमा दूं, चलो धनिया (प्रेमिका) बनारस घुमा दूं।

ये भी पढ़ें:तेरी आख्या का यो काजल… इस हरियाणवी गाने का भोजपुरी वर्जन सुना?

लोगों की तारीफ

कई लोगों ने मृत्युंजय के इस गाने को पसंद किया है। लोग कमेंट सेक्शन में तारीफ लिख रहे हैं। एक ने लिखा है, वाह एकदम जबरदस्त। एक ने लिखा है, बहुत अच्छा गाना मस्त है भाई। एक ने लिखा है, मजा आ गया भाई सच में दिल को छू लिया। एक ने लिखा है, बढ़िया गाना। एक और ने लिखा है, बहुत प्यारा। एक ने लिखा है, वाह भैया दिल तक। एक ने लिखा है, वायरल बा।

बढ़ रही है पॉप्युलैरिटी

मृत्युंजय बॉलीवुड और साउथ के गानों को भोजपुरी में कन्वर्ट करते रहते हैं। वह ट्रांसलेट करने के बजाय अपने बोल फिट करते हैं। धुन, लय, म्यूजिक सब वही रहता है। लोगों को उनका यह क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आ रहा है। मृत्युंजय की आवाज लोगों को काफी पसंद है। लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मृत्युंजय को पूरा गाना डालना चाहिए। मृत्युंजय का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वह गाने और लोकगीत डालते रहते हैं। उनके गानों की क्लिप्स काफी पॉप्युलर हैं। मृत्युंजय के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और रील्स को भी कई मिलियन्स व्यूज मिले हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Bhojpuri Song

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।