आपने सुना, धुरंधर के गाने गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन? बार-बार सुन रहे लोग, बोले- पैसा वसूल हो गईल
धुरंधर फिल्म के गाने लोगों ने खूब सुने। इसका गाना गहरा हुआ लोगों ने खूब पसंद किया। अब इसका भोजपुरी वर्जन वायरल हो रहा है। अगर आपने अब तक नहीं सुन पाया है तो यहां सुन सकते हैं।
धुरंधर फिल्म के गाने यूट्यूब चार्ट्स पर तो धमाल मचाते रहे हैं। अब इसका भोजपुरी वर्जन भी गर्दा उड़ा रहा है। मृत्युंजय रॉय नाम के म्यूजिक क्रिएटर और सिंगर ने यह गाना गाया है। इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। लोगों ने इसकी काफी तारीफ की है। मृत्युंजय ने कई बॉलीवुड गानों भोजपुरी वर्जन बनाए हैं। लोग उनके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे ही आर्टिस्ट की जरूरत है।
ये हैं भोजपुरी गाने के बोल
मृत्युंजय ने अपने इंस्टाग्राम पर क्लिप पोस्ट की है। इसमें वह बोलते हैं, कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता। इसके बाद वह गाते हैं, तोहरा पिरितिया में जारे के बा। बेइंतेहा प्यार कारे के बा। साथ जिये साथ मारे के बा। अंखियन में बा जादू बा कातिल अदा। बान्हल सनेहिया के डोरी से हो। ताकेलु जब चोरी चोरी से हो। गुजरेलु जब हमरा ओरी से हो, लागे दिल के संघतिया तू ही तू हऊ। तू अगर कहा, त बताए दीही। तू अगर कहा ए जताए दीही। तू अगर कहा, हो जाएं तोहार....बेचैन बा, ए मनवा के तू ही आराम दा। नादान बा, ना बूझे बतिया तू ही काम दा। गहरा भइल...
लोगों ने की खूब तारीफ
इस क्लिप पर चार हजार से ज्यादा कमेंट्स हैं और लोगों ने खूब तारीफ की है। एक फॉलोअर ने लिखा है, ऐसे ही गायक की भोजपुरी जगह में जरूरत है, बहुत सारा शुभकामनाएं बा भविष्य में। एक ने लिखा है, मैं तो आपकी फैन हो गई भइया। एक कमेंट है, बड़ा बढ़िया लागल भइया, का बताई हम त निशब्द हइं। एक कमेंट है, भोजपुरी भाषा को ऊंचाी देने के लिए दिल से आभार। एक कमेंट है, लिरिक्स और आवाज दोनों मस्त हैं। एक और ने लिखा है, फिर से रीचार्जवा के पैसा वसूल हो गईल भाई। एक ने लिखा है, भाई बहुत बढ़िया, बाकियों ने तो गंदगी फैला रखी है। एक ने लिखा है, आवाज बेहतरीन है, भोजपुरी गाना लग नहीं रहा है क्योंकि भोजपुरी गाने ऐसे नहीं होते।
गाए हैं कई और गाने
मृत्युंजय के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई सारे गानों के भोजपुरी वर्जन्स पड़े हैं। उन्होंने सैयारा, हौले-हौले हो जाएगा प्यार, बॉर्डर 2, चुरा के दिल मेरा, दिल तो पागल है जैसे कई गानों के भोजपुरी वर्जन्स अपने इंस्टा हैंडल पर डाले हैं। मृत्युंजय का यूट्यूब चैनल भी है यहां भी वह भोजपुरी गानों के वीडियोज अपलोड करते हैं। उनके गाने काफी पसंद किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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