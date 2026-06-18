उडारियां के भोजपुरी वर्जन को मिले 3 मिलियन+ व्यूज, प्यार हो गईल सुनकर लोग बोले- मस्त बा
सतिंदर सरताज के फैन हैं तो उनका उडारियां गाना जरूर सुना होगा। इस गाने को जब भोजपुरी स्टाइल में गाया गया तो लोगों ने खूब देखा। आप तक ये वायरल क्लिप पहुंची या नहीं?
सतिंदर सरताज का उडारियां गाना यूट्यूब पर ताबड़तोड़ देखा जाता है। 7 साल में इसके व्यूज 762 मिलियन पहुंच गए हैं। इस गाने का अगर भोजपुरी वर्जन होता तो कैसा होता? यही दिखाने की कोशिश की है आर्टिस्ट मृत्युंजय कुमार ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप डाली है जिसे 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। वहीं नौ हजार के आसपास कमेंट्स हैं। लोगों ने दिल खोलकर तारीफ की है।
मृत्युंजय ने क्या गाया
मृत्युंजय कुमार ने जो रील डाली है, उसमें बोलते हैं, कैसा होता अगर ये पंजाबी गाना भोजपुरी में होता। इसके बाद वह गाते हैं, 'हो नैन नैन से गुजरिया मिलाइके। गईलु ई कौनो रोगवा लगाइके। गईलु ई कौनो रोगवा लगाइके। आवे चैना ना करार का भईल बा। चैना ना करार का भईल बा। नींद नैना से उड़िए गईल बा। तीर जियरा के पार हो गईल बा कि जबसे दीदार हो गईल। लगता अब प्यार हो गईल। कुछ जादू ते जरूरे हो गईल बा। जादू त जरूरे हो गईल बा। होश रहे नहीं सब खो गईल बा। अब दिल बेकरार हो गईल बा। कि जबसे दीदार हो गईल। लगता अब प्यार हो गईल। आवे चैना ना करार का भईल बा।'
गाने का हिंदी मतलब
गुजरिया नैनों से नैन मिलाकर कौन सा रोग लगा गई हो। पता नहीं क्या हो गया है कि चैन और करार नहीं आ रहा। आंखों से नींद उड़ गई है। तीर दिल के पार हो गया है। जबसे देखा है, अब लगता है कि प्यार हो गया है। दिल बेकरार हो गया है। गाने के बोल भोजपुरी हैं और मृत्युंजय ने म्यूजिक बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी वाला ही रखा है।
लोगों ने तारीफ में क्या लिखा
एक ने दूसरे भोजपुरी गानों से इसकी तुलना करके लिखा है, ढोढ़ी, ब्लाउज, हुक, लहंगा, नहीं-नहीं, भाई ये भोजपुरी नहीं। एक ने लिखा है, बहुत ही सुंदर ऐसे लिरिक्स हो और भोजपुरी गायक तो भोजपुरी महक उठती है। एक और ने लिखा है, भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है और पहले के जमाने में बहुत अच्छे गाने आ चुके हैं। अब लोगों ने वल्गैरिटी में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लंबा समय हो गया, भोजपुरी को अपनी जड़ों में वापस आना चाहिए। कुछ लोगों ने गाने का फुल वर्जन निकालने की डिमांड की है। एक ने लिखा है, भोजपुरी वर्जन मस्त बा।
पॉप्युलर है उडारियां
उडारियां गाने का ओरिजिनल वर्जन यूट्यूब पर काफी पॉप्युलर है। इसके सिंगर सतिंदर सरताज हैं। एल्बम का नाम सीजन ऑफ सरताज है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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