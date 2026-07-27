गोविंदा पर फिल्माया ये गाना है भोजपुरी लोकगीत का हिंदी वर्जन, 28 सालों बाद भी है हिट
गोविंदा के फिल्मी करियर में कई यादगार गाने बने हैं। उनमें एक ऐसा गाना भी है जो भोजपुरी का हिंदी वर्जन था। बाद में इसी गाने के बोल पर बनाई गई थी फिल्म। पहचानिए-
हिंदी फिल्मों में भोजपुरी भाषा का चलन देखा गया है। दिलीप कुमार से लेकर आमिर खान तक ने पर्दे पर इस भोजपुरी में डायलॉग बोले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गोविंदा के करियर का एक ऐसा भी गाना है जो भोजपुरी गाने का हिंदी वर्जन है। इस गाने को टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार बिहार के किसी गांव में सुनकर आए थे। जब ये गाना गीतकार समीर को सुनाया गया तो उन्होंने इसे हिंदी ऑडियंस के लिए इसके बोल बदल दिए। गोविंदा के सबसे हिट गानों में शामिल है ये पॉपुलर सॉन्ग।
भोजपुरी गाने से बना ये हिंदी गाना
गीतकार समीर अनजान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के घर गए थे। गुलशान कुमार उन्हें अपने बेडरूम के एक कोने में लेकर गए और भोजपुरी भाषा में उन्हें लोकगीत की कुछ लाइन सुनाई। समीर ने बताया कि गुलशन कुमार कान के पक्के थे। उन्हें पता था कि जो गाना वो ढूंढ कर लाए हैं वो कमाल कर सकता है। उन्होंने समीर को जो गीत के बोल सुनाए थे वो थे 'जब से सिपहिया से भईल हवलदार कि नाथुनिए से गोली मारे'। गुलशन कुमार ने समीर से रिक्वेस्ट की कि वो इसका हिंदी वर्जन बनाकर लाए।
गोविंदा के डांस ने कर दिया कमाल
बाद में समीर ने गाने की इस एक लाइन को म्यूजिक डायरेक्टर आनंद-मिलिंद की जोड़ी को सुनाई। उन्हें बोल पसंद आए और उसके बाद एक बैठक में इस गाने का हिंदी वर्जन बनाया गया। ये गाना जब बनकर तैयार हुआ तो 1998 में आई गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म 'दूल्हे राजा' में इस्तेमाल किया गया। वो गाना था 'अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल कि अंखियों से गोली मारे'। रवीना और गोविंदा के डांस और एक्सप्रेशन ने इस गाने को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। बाद में इस गाने के नाम से एक फिल्म भी बनी जो वैसा कमाल नहीं कर सकी।
अल्ताफ राजा को मिला था मौका
इस गाने के सिंगर को लेकर भी एक किस्सा है। समीर अनजान ने अपने उसी इंटरव्यू में बताया था कि पहले गाना गाने के लिए अल्ताफ राजा को बुलाया गया था। उस समय उनका गाना 'तुम तो ठहरे परदेसी' उस समय बहुत मशहूर हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। इस वजह से ये गाना उनके हाथों से निकल कर सोनू निगम के पास पहुंच गया। बाद में ये गाना गोविंदा के करियर के हिट गानों में ये भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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