उगीं हो दीनानाथ से दुखवा मिटाई छठी मैया, छठ पर इन भोजपुरी गीत से मनाएं पर्व
संक्षेप: छठ पर्व आ रहा है और ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं भोजपुरी के टॉप हिट, ट्रेन्डिंग और लेटेस्ट भोजपुरी छठ गीत जिनके साथ आप इस साल छठ पर्व को धूम-धाम से सेलिब्रेट कर सकते हैं।
दिवाली के बाद अब छठ का त्योहार आ रहा है और सब इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। छठ का त्योहार 25-28 अक्टूबर तक है। छठ जब आती है तो छठ के गीत हमेशा छाए रहते हैं। हर जगह छठ के गीतों से सब इस त्योहार को पूरा करते हैं। भोजपुरी स्टार्स के कई छठ गीत हैं जिनके साथ आप इस साल छठ पर्व को मना सकते हैं।
पहिल पहिल छठी मैया
दिवंगत सिंगर शारदा सिन्हा का भोजपुरी गीत पहिल पहिल छठी मैया को रिलीज हुए भले ही कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये गाना सबका फेवरेट है।
छठ व्रत (दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे)
आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का भोजपुरी गाना छठ व्रत भी हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने को कल्पना पटवारी और सुगम सिंह ने गाया है।
जय छठी मैया (सोनू निगम और पवन सिंह)
जय छठी मैया गाना भी काफी हिट है जिसे सोनू निगम, पवन सिंह और खुश्बू जैन ने गाया है।
उगीं हो दीनानाथ (कल्पना पटवारी)
भोजपुरी इंडस्ट्री की लीजेंड सिंगर कल्पना पटवारी का छठ गाना उगीं हो दीनानाथ भी काफी खूबसूरत छठ गीत है।
दुखवा मिटाई छठी मैया
शारदा सिन्हा का गीत दुखवा मिटाई छठी मैया भी काफी पसंद किया जाता है। इस गीत में बताया गया है कि कैसे सबकी दिक्तों को छठी मैया दूर कर देती है।
