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मैं निकला गड्डी लेके… सनी देओल के गाने का भोजपुरी वर्जन वो भी गांववाला; लोग बोले- कौनो जोड़ नईखे

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मैं निकला गड्डी लेके गाने का अपना अलग स्वैग है। सोचिए इस गाने की तर्ज पर अगर कोई भोजपुरी गाना बने और इसकी लिरिक्स में गांव के लिए प्यार छलके तो कैसा होगा? यहां सुनें।

मैं निकला गड्डी लेके… सनी देओल के गाने का भोजपुरी वर्जन वो भी गांववाला; लोग बोले- कौनो जोड़ नईखे

बॉलीवुड गानों के भोजपुरी वर्जन्स की लिस्ट में एक धमाकेदार गाना शामिल हुआ है। यह सॉन्ग है गदर का 'मैं निकला गड्डी लेके'। इंट्रेस्टिंग बात है कि इस गाने की लिरिक्स गांव के ऊपर तैयार की गई हैं। अगर आपको शहरों की भीड़भाड़ छोड़कर गांव की शांत जिंदगी पसंद है तो यह गाना जरूर पसंद आएगा। गाना मृत्युंजय कुमार ने रिक्रिएट किया है। 20 घंटे में इसे 13.6k व्यूज मिल चुके हैं।

मृत्युंजय ने क्या गाया

मृत्युंजय कुमार बोलते हैं, 'कैसा होता जो इस गाने का एक गांव वर्जन होता।'इसके बाद वह गाते हैं, 'गंउआं के बात अनोखा हो, जहां बहे प्रेम का झोंका हो। जब सीतली बयरिया बहेला, जैसे लागे कुछ काहेला। ऊ तलवा, ऊ तलैया, ऊ पीपरा के छैया, बड़ी याद आवेला, शहर में ना मनवा लागेला कि दिल गंउआं ओरि भागेला। शहर में ना मनवा लागेला।'

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गाने का हिंदी मतलब

इस गाने में मृत्युंजय उस शहर के इंसान के मन की व्यथा कह रहे हैं जो शहर में रहता है और उसे गांव से प्यार है। गाने में वह बोलते हैं, 'गांव की बात अनोखी होती है, जहां प्यार का झोंका बहता है। ठंडी हवा ऐसे बहती है मानों कानों में कुछ बोल रही हो। वो ताल-तालाब, वो पीपल की छांव, सबकी बहुत याद आती है। शहर में मन नहीं लगता, दिल गांव की ओर भागता है।'

गाने ने किया लोगों को इमोशनल

इस गाने को भर-भरकर प्यार मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा है, गांव की याद आ गई भैया जी। एक ने लिखा है, भैया के कौनो जोड़ नईखे। एक और ने लिखा है, क्या बा। एक ने लिखा है, बहुत-बहुत प्यारी आवाज बहुत अच्छा गाना है भैया। एक कमेंट है, सुंदर-मधुर। एक ने पूछा है, वाह सुपर भैयाजी इसका फुल सॉन्ग कहां मिलेगा।

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कौन हैं मृत्युंजय

इंस्टाग्राम के मुताबिक, मृत्युंजय कुमार राय सिंगर, आर्टिस्ट और परफॉर्मर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3 जून 2026 तक 192K फॉलोअर्स हैं। यह संख्या बीते 1 महीने के अंदर तेजी से बढ़ी है। लगातार उनके फैन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मृत्युंजय एक-दो दिन के अंतर पर कोई ना कोई नई क्लिप डालते रहते हैं। वह अलग-अलग भाषाओं के गानों के भी भोजपुरी वर्जन तैयार करते हैं। वह गाना ट्रांसलेट नहीं करते बल्कि पुरानी धुन पर भोजपुरी लिरिक्स बनाकर गाते हैं। उनकी ये आर्ट रीजनल जनता को काफी पसंद आ रही है। उन्होंने हौले-हौले हो जाएगा प्यार गाना यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। उनके गानों पर 10 मिलियन्स तक व्यूज हैं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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