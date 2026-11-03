छठ का वो गाना, जिसमें सूर्य देवता से शिकायत की जा रही है, यूट्यूब पर मिले हैं 4.3 करोड़ व्यूज
छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक यह महापर्व मनाया जाएगा और इस दौरान गली-गली में छठ पूजा पर बने गीत बजेंगे। आइए हम आपको शारदा सिन्हा के एक गीत का मतलब समझाते हैं।
छठ के मौके पर पारंपरिक गीतों की खास अहमियत होती है। आज हम आपको पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा के एक ऐसे गीत के बारे में बताएंगे जिसमें वो सूर्य देवता से उनकी ही शिकायत कर रही हैं। खास बात यह है कि इस पारंपरिक गीत को अब तक यूट्यूब पर 4.3 करोड़ (43 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
क्या हैं इस गीत के बोल और क्या है इसकी कहानी?
शारदा सिन्हा के एलबम 'छठ मईया' का यह मशहूर मैथिली-भोजपुरी लोकगीत 'सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमइछा संसार...' से शुरू होता है। गीत की खास बात यह है कि इसमें भक्त सूर्य देव से सीधे बात करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं।
गीत में भक्त कहते हैं: 'सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमइछा संसार हे घूमइछा संसार…आन दिन उगइ छा हो दीनानाथ, आहे भोर भिनसार आहे भोर भिनसार…आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर हे लागल एती बेर'
मतलब: इसका मतलब है कि हे दीनानाथ! आप बाकी दिनों में तो सुबह-सुबह उग जाते हैं, लेकिन आज अर्घ्य देने के दिन इतनी देर क्यों हो रही है?
सूर्य देव जवाब में क्या कहते हैं?
इस गीत में सूर्य देव के देर से आने की वजह भी बताई गई है। सूर्य देवता कहते हैं, ‘बाट में भेटिए गेल गे अबला, एकटा अन्हरा पुरुष, अंखिया दिएइते गे अबला…बाट में भेटिए गेल गे अबला, एकटा बाझिनिया, बालक दिएइते गे अबला…बाट में भेटिए गेल गे अबला, एकटा कोडिया पुरुष, कायावा की एइते गे अबला..’
मतलब: सूर्य देवता कहते हैं, रास्ते में मिले एक अंधे व्यक्ति को आंखों की रोशनी दे रहे थे। एक संतान की इच्छा रखने वाली महिला को संतान का सुख दे रहे थे। एक बीमार व्यक्ति को रोग से मुक्ति दिला रहे थे इसलिए उन्हें आने में देरी हो गई।
आज भी लोगों को क्यों पसंद है यह गीत?
शारदा सिन्हा की आवाज, पारंपरिक संगीत और गीत के भावुक बोल इसे खास बनाते हैं। गीत में सूर्य देवता के प्रति श्रद्धा के साथ-साथ लोक जीवन की मान्यताओं और भावनाओं की झलक भी मिलती है। इसे सुनकर लोगों को छठ की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज के दौर में जहां नए गाने और फ्यूजन म्यूजिक तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं शारदा सिन्हा के इस पारंपरिक गीत को 4.3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलना बताता है कि लोक संगीत का जादू आज भी कायम है। उनकी आवाज और छठ के गीतों से लोगों का जुड़ाव सालों बाद भी कम नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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