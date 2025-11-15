Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़भोजपुरीBigg Boss 19 Neelam Giri on Rumours of Dating Bhojouri Star Pravesh lal Yadav says mujhe unki personal life se matlab
‘मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं', क्या इस शादीशुदा भोजपुरी स्टार को डेट कर रही थीं नीलम?

‘मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं', क्या इस शादीशुदा भोजपुरी स्टार को डेट कर रही थीं नीलम?

संक्षेप: बिग बॉस 19 में आईं नीलम गिरी का नाम भोजपुरी स्टार प्रवेश लाल यादव से जुड़ा था। अब नीलम ने इस अफवाह के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि प्रवेश लाल उनके अच्छे मित्र हैं और वो उन्हें बहुत समझते हैं। नीलमने साफ कहा कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी। 

Sat, 15 Nov 2025 08:52 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में नजर आईं नीलम गिरी सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गई हैं। घर के अंदर नीलम गिरी को हर कोई पसंद करता था। अब नीलम गिरी ने घर से बाहर आने के बाद अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बात की है। नीलम गिरी का नाम भोजपुरी स्टार प्रवेश लाल यादव से जुड़ा था। नीलम ने इस बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रवेश उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और वो उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रवेश संग नाम जुड़ने पर क्या बोलीं नीलम

हिंदी रश से खास बातचीत में नीलम गिरी से प्रवेश लाल यादव के बारे में सवाल हुआ। इसपर नीलम गिरी ने कहा, "प्रवेश जी के साथ एक गाना मेरा चल गया था, तो उनको ऐसा लगा कि अगर इनको लेकर आगे भी काम करेंगे तो बहुत सारे गाने इनके चलेंगे और ऐसा हुआ भी। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान हुआ और मुझे क्या है, मुझे तो पेमेंट मिल ही रहा है, गाने अच्छे चल रहे हैं तो क्या तकलीफ है…और बैनर भी बड़ा है। निरहुआ एंटरटेनमेंट बड़ा बैनर है। तो मेरे लिए अच्छा ही है….हां मैं ये जरूर कह सकती हूं कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और वो मुझसे बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो मुझे नजदीक से जानते हैं। इसलिए भी वो मेरे से बहुत सम्मान से बात करते हैं। वही बात है न कि किसी के साथ नाम जुड़ जाता है…तो उसमें मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि नाम जुड़ गया है तो दोस्ती तोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे या हट जाएंगे। ऐसा भी तो नहीं कर सकते।"

नीलम बोलीं- उनकी पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम नहीं

नीलम से पूछा गया कि जब ऐसी बातें उठ रही थीं कि प्रवेश शादीशुदा मर्द हैं और ये सब हो रहा है तो वो कैसे डील कर रही थीं। इसपर नीलम ने कहा, “मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर उन्हें देखती हूं, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है और उससे ही मुझे मतलब है। मुझे उनसे पर्सनली कभी कोई मतलब नहीं रहा है और न अब है।”

कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं प्रवेश और नीलम

नीलम ने कहा कि ऐसी खबरें हो सकता है सेट से भी यहां-वहां हो जाती होंगी, लेकिन अधिकतर मीडिया की तरफ से ही ऐसी बातें आती हैं। बता दें, नीलम गिरी और प्रवेश लाल यादव कई प्रोजेक्ट्स में साथ नजर आ चुके हैं। इसी वजह से कई बार दोनों का नाम जोड़ा गया। हालांकि, नीलम ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।