Bigg Boss 11 Arshi Khan Recalls Working with Khesari Lal Yadav and Bhojpuri Industry says male actors se bachke भोजपुरी इंडस्ट्री के बार में बोलीं अर्शी खान, कहा- मेल एक्टर्स से बचकर रहना, Bhojpuri Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़भोजपुरीBigg Boss 11 Arshi Khan Recalls Working with Khesari Lal Yadav and Bhojpuri Industry says male actors se bachke

भोजपुरी इंडस्ट्री के बार में बोलीं अर्शी खान, कहा- मेल एक्टर्स से बचकर रहना

बिग बॉस 11 फेम अर्शी खान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि वहां काम करने का उनका अनुभव बहुत बेकार था। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेल डॉमिनेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:38 AM
share Share
Follow Us on
भोजपुरी इंडस्ट्री के बार में बोलीं अर्शी खान, कहा- मेल एक्टर्स से बचकर रहना

बिग बॉस 11 फेम अर्शी खान ने खेसारी लाल यादव के साथ एक भोजपुरी फिल्म में काम किया है। भोजपुरी फिल्म पर काम करने को लेकर अर्शी ने कहा कि उनका अनुभव बहुत खराब रहा। अर्शी खान ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेल डॉमिनेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। अर्शी ने बताया कैसे उन्हीं की फिल्म से उन्हें पोस्टर से गायब कर दिया गया था। अर्शी ने कहा कि वहां काफी टचिंग-टचिंग है तो किसी के झासें में मत आइए और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए।

भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा रहा अर्शी का अनुभव

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में अर्शी खान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया। अर्शी खान ने बताया कि उनका अनुभव काफी बेकार रहा था। उन्होंने कहा, "मैंने हिंदी मूवीज भी की हैं, लेकिन मैंने ऐसे इशूज कभी नहीं देखे जो वहां पर हुए। जैसे खाने-पीने, मेकअप आर्टिस्ट पर इशू हो जाए... भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत हैं। आप यकीन नहीं मानिए वहां पर मुझे चिकन खाने तक के लिए मना कर दिया गया था। मुझे दिन में एक बार चिकन चाहिए, तो वहां पर ये हो गया था कि चिकन तो मेरे लिए आना चाहिए, इन लोगों के लिए क्यों आ रहा है।" अर्शी ने ये किस्सा सुनाते वक्त किसी का नाम नहीं लिया।

जब पोस्टर पर लगी अर्शी की छोटी तस्वीर

अर्शी खान ने आगे बताया कि खेसारी लाल उनके अच्छे दोस्त हैं। उनके कहने पर उन्होंने उस फिल्म में काम करने के लिए हां कहा था। अर्शी ने कहा कि वो फिल्म की मेन लीड थीं, लेकिन जब फिल्म का पोस्टर आया तो उनकी बहुत छोटी सी तस्वीर पोस्टर पर थी। अर्शी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर को फोन किया और तंज कसते हुए कहा कि पोस्टर बहुत बढ़िया है, मुझे बताया नहीं था कि मैं सेकेंड लीड हूं। अर्शी ने बताया इसपर प्रोड्यूसर ने कहा कि पोस्टक डिजाइनर से गलती हो गई होगी। अभी और पोस्टर आने हैं, उसमें ये ठीक करा दिया जाएगा।

अर्शी बोलीं - मेल एक्टर्स से बचकर रहना चाहिए

अर्शी खान ने भोजपुरी इंडस्ट्री के माहौल को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफी मेल डॉमिनेटिंग हैं। अर्शी ने कहा कि लोगों का व्यवहार वहां बहुत खराब है। इस बातचीत के दौरान अर्शी ने ये भी कहा, “ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी के या किसी और बड़े एक्टर के खिलाफ बोल रही हूं। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती लेकिन वहां का माहौल बहुत खराब है।” अर्शी ने कहा कि वहां मेल एक्टर्स से बचकर रहना चाहिए, कोई कहे की वो आपको फिल्म देगा तो झांसे में नहीं आना चाहिए, अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। अर्शी से पूछा गया कि क्या वो कॉम्प्रोमाइजिंग को लेकर बात कर रही हैं? इसपर अर्शी ने कहा कॉम्प्रोमाइजिंग, टचिंग-टचिंग…अपनी समझदारी से काम करना चाहिए।

Khesari Lal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।