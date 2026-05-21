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Bhojpuri Series: 'मिर्जापुर' या 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी हैं ये भोजपुरी सीरीज, इस OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Bhojpuri Series on OTT: बदलते दौर के साथ भोजपुरी डिजिटल कंटेंट के स्तर में भी एक बड़ा बदलाव आया है। आप इन सीरीज को ओटीटी पर देख सकते हैं।

Bhojpuri Series: 'मिर्जापुर' या 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी हैं ये भोजपुरी सीरीज, इस OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम

भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ तीन घंटे की फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ओटीटी की दुनिया में भी तहलका मचा रहा है। 'चौपाल' ऐप पर मौजूद ये 5 जबरदस्त वेब सीरीज इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इन सीरीज में पवन सिंह, रितेश पांडे और अंकुश राजा जैसे बड़े सितारे हैं।

1. परपंच (Parpanch)

जॉनर: फैमिली ड्रामा / क्राइम

लीड एक्टर्स: पवन सिंह और अमन वर्मा

कहानी: इस सीरीज में एक साधारण से परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो अनजाने में गांव की राजनीति, धोखेबाजी और परपंच में फंस जाता है।

क्यों देखें?: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के फैंस के लिए ये एक बेहतरीन ट्रीट है। इसमें पारिवारिक रिश्तों के ताने-बाने के साथ-साथ जबरदस्त सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलता है।

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2. पकडुआ बियाह (Pakadua Biyah)

जॉनर: सोशल ड्रामा, सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर

लीड एक्टर्स: अंकुश राजा, रक्षा गुप्ता, अनारा गुप्ता

कहानी: ये सीरीज बिहार की बेहद चर्चित और विवादित प्रथा ‘पकड़वा विवाह’ पर आधारित है। कहानी एक ऐसे ही लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जिसका अपहरण कर शादी करा दी जाती है, और इसके बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं।

क्यों देखें?: अगर आप समाज की कड़वी सच्चाई और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं, तो ये शो आपको बांधकर रखेगा।

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3. छलांग (Chhalaang)

जॉनर: एक्शन-ड्रामा और यूथ ओरिएंटेड

लीड एक्टर्स: अमित शुक्ला, रामसुजान सिंह, विनोद मिश्रा, देव सिंह और अयाज खान

कहानी: 'छलांग' में दिखाया गया है कि कैसे छोटे शहरों के युवा अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए समाज और सिस्टम से लड़ते हैं। इसमें आपको भरपूर एक्शन के साथ-साथ एक इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलेगा।

क्यों देखें?: ये सीरीज आज के युवाओं की मानसिकता और उनकी हिम्मत को बहुत अच्छे से दर्शाती है।

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4. पूर्वांचल (Purvanchal)

जॉनर: पॉलिटिकल थ्रिलर, क्राइम और एक्शन

लीड एक्टर: रितेश पांडे

कहानी: जैसा कि नाम से ही साफ है, इसकी कहानी पूर्वांचल (पूर्वी यूपी और बिहार का क्षेत्र) के बाहुबलियों, गैंगवार, और जमीनी राजनीति के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

क्यों देखें?: अगर आपको 'मिर्जापुर' या 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी रॉ और देसी स्टाइल वाली क्राइम-एक्शन सीरीज पसंद हैं, तो 'पूर्वांचल' आपको बेहद पसंद आएगी।

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5. हमार कनिया माई (Hamaar Kaniya Maai)

जॉनर: फैमिली सोशल ड्रामा

लीड एक्टर: काजल यादव, विनीत विशाल, शौर्य पाठक, करण सोलंकी आदि

कहानी: ये सीरीज पूरी तरह से इमोशनल और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरी है। इसमें एक ऐसी महिला के स्ट्रगल को दिखाया गया है, जो मुश्किल हालातों में भी अपने परिवार को बिखरने से बचाती है और मां की तरह पूरे घर को संभालती है।

क्यों देखें?: ये शो पूरी तरह से साफ-सुथरा और फैमिली शो है। इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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