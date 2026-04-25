पवन सिंह के फैन हो और उनकी ये फिल्में नहीं देखीं? बिहार-झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तूफान
Pawan Singh Top 7 Must Watch Movies: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह के फैंस कई बार उनकी ऐसी फिल्में मिस कर जाते हैं जिन्होंने उनके करियर में अहम रोल प्ले किया है। तो अगर ये 7 फिल्में नहीं देखी हैं तो आज ही निपटा डालो।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह का जलवा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। पवन सिंह जब अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब शायद ही किसी को पता था कि यह बिहार की माटी का लाल पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाएगा। आज पवन सिंह को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी पवन सिंह की कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें लोगों ने शायद ही देखा है। ये वही फिल्में हैं जिनकी वजह से पवन सिंह आज सुपरस्टार कहलाते हैं। तो अगर आपने पवन सिंह की ये 7 फिल्में नहीं देखी हैं, तो इन्हें आज ही निपटा डालिए।
1. प्रतिज्ञा
साल 2008 में आई यह फिल्म उन चुनिंदा मूवीज में से एक है जिन्होंने पवन सिंह को सुपरस्टार बनाने का काम किया। यह पवन सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 35 करोड़ रुपये रहा था। भोजपुरी सिनेमा की फिल्म के लिहाज से यह कमाई बहुत ज्यादा थी। इस फिल्म का गाना 'जिला टॉप लागेलू' आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है।
2. सत्या
पवन सिंह की यह फिल्म साल 2017 में आई थी। यह उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिन्होंने पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा में 'एक्शन हीरो' का टैग दिलाया था। इस फिल्म का गाना 'छलकत हमरो जवनिया' चार्टबस्टर हिट रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने तकरीबन 45 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया था।
3. क्रैक फाइटर
साल 2019 में आई इस फिल्म को पवन सिंह की मास एंटरटेनर हिट्स में गिना जाता है। इस फिल्म में आपको पवन सिंह के धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। कहानी की बात करें तो इस फिल्म में पवन सिंह भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते दिखाई पड़ते हैं।
4. वॉन्टेड
हम सलमान खान वाली वॉन्टेड की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां साल 2018 में आई भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म की बात कर रहे हैं। वॉन्टेड को पवन सिंह की सुपरहिट फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर करीब 20 करोड़ रुपये कमाए थे।
5. सरकार राज
पवन सिंह के फैन हैं और उनकी यह फिल्म नहीं देखी है तो क्या देखा। यह पॉलिटिकल ड्रामा मूवी में पवन सिंह के अलावा मोनालिसा, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी जैसे स्टार्स भी नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई करीब 15 लाख रुपये रही थी।
6. मां तुझे सलाम
भोजपुरी सिनेमा में बनी देशभक्ति वाली फिल्मों की बात आती है तो साल 2018 में आई 'मां तुझे सलाम' का नाम सबसे ऊपर होता है। यह बहुत बड़ी हिट रही थी और कम कमाई के बावजूद क्रिटिक्स ने इसे खूब सराहा था।
7. जिद्दी आशिक
भोजपुरी सिनेमा के किंग पवन सिंह की यह फिल्म आई थी साल 2017 में। इस फिल्म में पवन सिंह एक रोमांटिक आशिक के किरदार में नजर आए थे। बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके सबको हैरान कर दिया था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।