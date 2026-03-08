मनोज तिवारी और रवि किशन के बीच था 36 का आंकड़ा, 13 साल तक क्यों थी दोनों की दुश्मनी?
भोजपुरी के सुपरस्टार्स मनोज तिवारी और रवि किशन के बीच अक्सर हंसी-मजाक वाली बहस छिड़ी रहती है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में रवि किशन ने उस बात का जवाब दिया जहां उन्होंने कहा था कि वो रवि को राजनीति में लेकर आए थे। आइए जानते हैं रवि और मनोज तिवारी की राइवलरी की कहानी।
भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स मनोज तिवारी और रवि किशन दोनों ही इस साल द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अलग-अलग एपिसोड्स में मेहमान बनकर पहुंचे। मनोज तिवारी वाले एपिसोड में निरहुआ ने कहा था कि रवि किशन को मनोज तिवारी ही राजनीति में लेकर आए हैं। इसपर मनोज ने कहा था- ये बात वो मानें तब ना। अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में रवि किशन ने मनोज तिवारी की उस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा- ये वो लोग हैं जो गांव में भजन गाया करते थे। मेरी पहली फिल्म भगवान की दया से 'सइयां हमार' थी। इसके बाद वो आए। इनको चलना हमने सिखाया, ब्लैक कॉफी पीना हमने सिखाया।
रवि किशन बोले- मनोज को संसद में बोलना मैंने सिखाया
रवि किशन ने आगे कहा- मनोज बाबू, मनोज तिवारी, मनोज…ये सब मेरे जूनियर्स हैं। इसके बाद रवि कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं- मनोज सुनो, कन्यादान फिल्म की हम शूटिंग कर रहे थे बनारस घाट पर। ठंडी के समय था। पहली बार तुम इतना बड़ा कैमरा देखे शूटिंग का। मैं वही शख्स हूं जो तुम्हें मुंबई घुमाया, मैंने सिखाया तुम्हें संसद में डायलोग कैसे बोलना है नहीं तो तुम्हारे पैर कांपते थे (रवि किशन ने एक्शन करके दिखाया था) रवि ने कहा कि उन्होंने मनोज तिवारी के कांपते पैरों और शब्दों को सहारा दिया और वो उनके पीठ पीछे आकर उनके खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं।
13 साल तक दोनों के बीच थी दुश्मनी
मनोज तिवारी और रवि किशन में भले ही आज सामान्य रिश्ता हो गया है, लेकिन एक वक्त था जब इन दोनों स्टार्स के बीच की राइवलरी की भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चा थी। करीब 13 साल तक दोनों के बीच दुश्मनी रही। आइए जानते हैं क्यों दोनों में थी दुश्मनी। दोनों की दुश्मनी इतनी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करना भी पसंद नहीं करते थे।
मनोज तिवारी और रवि किशन के बीच था 36 का आंकड़ा
पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच करियर की शुरुआत में ही कॉम्पिटिशन और ईगो क्लैश की वजह से 13 साल तक बातचीत बंद रही थी। कपिल शर्मा शो के पुराने सीजन में रवि किशन ने बताया था कि जब वो स्टार बने तो उनके कान भरने वाले बहुत थे और उस वजह से उनकी लोगों से दूरियां बढ़ गईं। 13 साल तक रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच 36 का आंकड़ा था।
एक स्टेज भी शेयर नहीं करते थे मनोज और रवि
रवि किशन ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि दोनों के बीच 13 साल कर इस कदर कॉम्पटीशन या राइवलरी थी कि दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर नहीं करते थे। रवि किशन ने बताया था- हम 13 साल तक दुश्मन थे। हम एक स्टेज भी शेयर नहीं करते थे। अगर हम में से किसी एक को पता चल जाता था कि सामने सो वो आ रहा है, तो हम रास्ता बदल लेते थे।
जब मनोज से पिटने से रवि ने कर दिया था इनकार
रवि किशन ने बताया था कि कैसे एक फिल्म के दौरान रवि किशन के किरदार को मनोज तिवारी के किरदार से मार खानी थी। दोनों के बीच ईगो क्लैश की वजह से रवि किशन ने मार खाने से इनकार कर दिया था। रवि ने कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मनोज तिवारी को अपना कॉम्पटीशन मानते थे। फैंस नहीं चाहते थे कि रवि किशन मनोज तिवारी से कम दिखें। फैंस को पसंद नहीं होता है कि उनका हीरो किसी के सामने हारे। रवि ने माना था कि दोनों के बीच वो ईगो की लड़ाई थी।
हालांकि, आज रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच अच्छा रिश्ता है। रवि किशन ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि अब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में हंसते-बोलते हैं। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है।
