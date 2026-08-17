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गोविंदा के कथित अफेयर के बारे में ये क्या बोल गए खेसारी लाल यादव, वीडियो हुआ वायरल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खेसारी गोविंदा के कथित अफेयर का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी अपने पुराने इंटरव्यूज में गोविंदा को अपना गुरु, आइडल बता चुके हैं।

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गोविंदा के अफेयर के बारे में ये क्या बोल गए खेसारी लाल यादव

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपने कथित अफेयर की खबर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल में उन्हें अपनी आने वाली फिल्म रूपा की हीरोइन कोमल रानी के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी हाल में आरोप लगाया था कि एक्टर अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की को लेकर घूम रहे हैं। गोविंदा के इस कथित अफेयर का भोजपुरी सिनेमा के सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी मजाक उड़ाया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खेसारी अपनी बातों से गोविंदा की मौजूदा स्थिति का मजाक बना रहे हैं।

खेसारी ने उड़ाया गोविंदा का मजाक?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खेसारी एक महिला से गोविंदा के अफेयर का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में खेसारी महिला के कान में आकर कहते हैं 'इस उम्र में भी ठीक नहीं है, गोविंदा जी को देख रही है न।' इसके बाद खेसारी जोर से हंसते हैं। आगे खेसारी कहते हैं 'मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी वाली को पता है सब।'

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खेसारी लाल ने गोविंदा को बताया था अपना आइडल

खेसारी लाल यादव अपने कई इंटरव्यूज में गोविंदा को अपना आइडल बता चुके हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो गोविंदा को गुलाब का फूल समझते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि अपने आइडल गोविंदा से उनकी पहली मुलकात बनारस में हुई थी। उस समय गोविंदा ने खेसारी से सवाल किया था कि उन्होंने कभी मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इसका जवाब देते हुए खेसारी ने कहा था कि वो उन्हें अपना आइडल मानते है और नहीं चाहते थे कि मिलने के बाद उस सेवाभाव और प्रेम में उनकी तरफ से कोई कमी आ जाए। ऐसे ही एक इवेंट में गोविंदा ने खेसारी को अवॉर्ड दिया था और उनके साथ खूब ठुमके भी लगाए थे। अब खेसारी गोविंदा के कथित अफेयर का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं।

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गोविंदा और कोमल के अफेयर की खबर

बता दें, सुनीता आहूजा ने हाल में गोविंदा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनकी और कोमल के बीच रिश्ते पर भी सवाल खड़े किए।ऐसी खबरें हैं कि गोविंदा और उनकी फिल्म रूपा की हीरोइम कोमल रानी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। हाल में कोमल ने भी वीडियो शेयर कर जानकारी दी थी कि उनकी फिल्म रूपा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि एक्टर ने कभी अपने अफेयर की खबर पर से चुप्पी नहीं तोड़ी। कोमल उम्र में गोविंदा की बेटी टीना से छोटी बताई जा रही हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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