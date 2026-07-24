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35 साल पुराना ये गाना, जिसके बिना आज भी अधूरी मानी जाती हैं बिहार की शादियां... पहचाना क्या?

By Vartika Tolani
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Bhojpuri Songs: भोजपुरी गानों के शौकिन हैं? हां, तो इस गाने को पहचानिए जो बिहार और पूर्वांचल की हर शादी में बजता है, जिसके बिना वहां की शादियां अधूरी मानी जाती हैं।

बिहार में हुई एक शादी की तस्वीर
बिहार में हुई एक शादी की तस्वीर

बिहार और पूर्वांचल में शादियों का सीजन हो और पारंपरिक गीतों की गूंज न सुनाई दे, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। आपने भले ही भोजपुरी के बोल्ड गाने सुने हों, लेकिन भोजपुरी के कई ऐसे भी गाने हैं जो भगवान राम पर लिखे गए हैं और काफी फेमस हैं। ये ऐसा गाना है जो पिछले साढ़े तीन दशकों से हर शादी-विवाह के आंगन में अपनी खास जगह बनाए हुए है। इसके बिना आज भी बिहार की शादियां अधूरी मानी जाती हैं। पहचाना?

भोजपुरी का वो गाना जो हर शादी में बजता है

हम बात कर रहे हैं बेहद लोकप्रिय पारंपरिक विवाह गीत 'सांवर सांवर सुरतिया तोहार दुल्हा' की। 1989 में आया ये लोकगीत आज भी हर शादी के घर में ढोलक की थाप पर सबसे पहले गाया और बजाया जाता है।

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क्यों खास है भोजपुरी का ये गाना?

ये गीत मुख्य रूप से भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह के प्रसंग को ध्यान में रखकर गाया जाता है। इसमें होने वाले दूल्हे की सांवली और मनमोहक सूरत की सुंदरता का वर्णन इतने सहज और प्यारे शब्दों में किया गया है कि सुनते ही हर कोई भक्ति और उत्सव के माहौल में डूब जाता है।

35 साल बाद भी ट्रेंड में

1989 के दौर से लेकर आज तक, इस गाने का खुमार कम नहीं हुआ है। वक्त के साथ इसके कई मॉडर्न और फ्यूजन वर्जन भी आए, लेकिन इस शारदा सिन्हा का ये गाना सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में भी ट्रेंड कर रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 'सांवर सांवर सुरतिया तोहार दुल्हा' शादी-विवाह के कंटेंट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बैकग्राउंड ट्रैक्स में से एक है।

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कौन हैं शारदा सिन्हा?

पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा को बिहार की 'स्वर कोकिला' और भोजपुरी-मैथिली संगीत की आत्मा माना जाता है। उन्होंने अपने सुरीले लोक संगीत को न सिर्फ घर-घर तक पहुंचाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। छठ महापर्व के पावन गीतों से लेकर शादी-विवाह के पारंपरिक सोहर, गारी और समदाओ तक, उनकी आवाज के बिना पूर्वांचल का कोई भी त्योहार अधूरा माना जाता है।

बॉलीवुड के गानों को भी दे चुकी हैं आपनी आवाज

लोक संगीत के अलावा, शारदा सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। फिल्म 'मैंने प्यार किया' का गाना 'काहे तोसे सजना', सलमान खान की 'हम आप के हैं कौन' का 'बाबुल' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का मशहूर लोकगीत 'तार बिजली से पतले हमारे बलमा' आज भी हर पीढ़ी के जुबान पर चढ़े हुए हैं। 5 नवंबर 2024 को उनके निधन से लोक संगीत के एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके गाए गीत हमेशा बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत बनकर अमर रहेंगे।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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